Maroto, a Griso, sobre la carta de Bárcenas: "De este caso sé lo mismo que usted"

La actual dirección del PP no ha encontrado prueba alguna respecto a lo sucedido porque si así hubiese sido la hubiese presentado y publicado. “De forma interna no he conocido ni el despacho de Bárcenas, ni su ordenador, ni he visto una trituradora en el despacho del presidente, de esa parte conocemos lo mismo que usted”, ha afirmado Maroto.

“Insultante”, para Carmen Calvo

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, considera “insultante” que el PP se desentienda de las acusaciones de su extesorero diciendo que no le importa “en absoluto lo que pueda decir” porque es “parte del pasado” que el partido ya ha olvidado.

“Me parece insultante que alguien sin el más mínimo pudor de humildad, perdón y respeto a los ciudadanos diga esto cuando lo que se está evidenciando en los tribunales es algo gravísimo”, ha opinado en una entrevista en Ser Catalunya.

Para la vicepresidenta socialista, las declaraciones de Maroto afirmando que Bárcenas es parte de un pasado ya olvidado en el PP son incompatibles con la reivindicación constante que el líder de los populares, Pablo Casado, hace de la obra de gobierno de su partido cuando han ocupado la Moncloa.

”¿En qué quedamos, en que tienen historia y ese partido es el suyo, o en que ese partido lo fundaron anteayer el señor Maroto, Casado y el resto? Se tienen que aclarar y, si no, se tendrán casi que refundar. Lo otro es un insulto a la inteligencia de la opinión pública de este país”, ha subrayado.

Calvo ha destacado que la voluntad de tapar el escándalo de las nuevas revelaciones de Bárcenas es el motivo por el cual los populares están buscando la polémica con el decreto de fondos europeos.