Marta Cucurella sufre 6 enfermedades raras: "Mi mayor deseo es que mis hijos no las tengan"

Entre 2008 y 2009, las crisis eran cada vez más seguidas e inexplicables y, desde el hospital -que prefiere no identificar le “ofrecieron ingresar en psiquiatría”, donde “te hacen pruebas para ver si estás fingiendo o si te haces el desmayado a través de estímulos dolorosos. Una vez, con una jeringuilla vacía, me echaron aire en la nariz y me desperté sangrienta. Pusimos una reclamación”.

“No mejoraba -continúa- y nadie me decía nada pero tampoco admitían que no sabían qué me pasaba, por lo que me empecé a mover por grupos de pacientes en redes, porque no había más sitios donde obtener información de lo que me pasaba. Acabé desarrollando un sentido de no creerme todo lo que me dijesen, por más que llevasen una bata blanca”.