Críticas a Martínez-Almeida por referirse así a una rival política

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha concedido una entrevista al diario ABC en la que trata temas más personales que políticos.

Como suele ser habitual en las entrevistas al regidor madrileño, se le pregunta por su soltería. “Al ser un personaje público entiendo que la gente sienta cierta curiosidad”, reconoce.

En dicha entrevista le preguntan por la “erótica del poder” y él responde que cree que “es la erótica del conocimiento”. “Como te conocen más, hay más posibilidades de que puedas ligar. Tengo propuestas sorprendentes. El otro día venía por Serrano y una chica me paró y me dijo: “Tengo cuatro amigas que están locas por usted, cómo me puedo poner en contacto”. En eso soy muy tímido, me quedé bloqueado”, cuenta.

″¿Una política que le parezca interesante?”, pregunta la periodista.

“Me parece muy atractiva Esther Ruiz, la número 2 de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid”, contesta Martínez-Almeida.

“Físicamente lo es, pero he hablado con ella varias veces y me parece una tipa muy divertida, simpática, me cae muy bien. Creo que está soltera”, añade.

Las palabras del alcalde se han hecho virales y han sido muy criticadas en las redes: