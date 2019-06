Marwan: "No soy un gran poeta pero he vendido mucho"

Te enmarcan en un proceso que llaman democratización de la poesía, cabalgando una ola que ha alzado este género a los más vendidos.

Cuando se habla de esto, hay que hacer matices. Lo primero, si es poesía o no. En mi caso, a veces es poesía y otras reflexiones, pero me da igual. Lo que quiero es escribir, buscar mi verdad, emocionar. Y al igual que yo, hay otros que no hacen poesía ni se acercan. Lo segundo es que ha sido una moda que ya ha pasado, un boom que se ha calmado.

¿Pero hay una definición universal de poesía?

Poesía es aquello que a través de un cierto simbolismo es capaz de explicar la existencia, el hecho de estar vivo; es contar la realidad de un modo mágico, lo ordinario de forma extraordinaria.

¿Y no poesía?

No es poesía cuando no hay más de una lectura, cuando carece de símbolos. Pero a mí no me importa esta distinción, no me quita el sueño. A otros parece que sí, a los abanderados, esos defensores de la poesía que van con guadaña a por los nuevos poetas. Para ellos, es muy importante hacerlo de un modo determinado pero yo he emprendido mi búsqueda y voy a hacer lo que me apetezca, que para eso he venido a este mundo y no a cumplir dogmas de nadie.

Esos que critican que antes se leyera la poesía de Bécquer y ahora, la de Marwan.

Yo no puedo ser el abanderado de un movimiento poético porque no tengo un nivel para ser abanderado de nada. No soy un grandísimo poeta, soy un poeta en aprendizaje. La gente me ha puesto esa etiqueta porque he vendido mucho, no porque sea un gran poeta. Hay que leer a los clásicos, a los buenos. Pero eso no excluye que haya otros muchos poetas o intento de poetas que como en mi caso tenemos cabida.