Más allá del caos, los test serológicos a profesores no tienen ningún sentido

“Si fueran pruebas PCR, lo entendería. Pero, ¿de qué sirve saber que un profesor ha pasado el virus?”, plantea David Bernardo, experto en Inmunología del Instituto de Biología y Genética Molecular. “¿Va a estar en clase sin mascarilla? No. Estos test no sirven para diagnosticar”, zanja.

“Lo primero que hay que preguntarse cuando haces una prueba es: ‘¿para qué va a servir?’. Y, en este caso, no entiendo muy bien la utilidad con la que se hacen estas pruebas”, coincide Pedro Gullón, portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología y autor de Epidemiocracia.

“Si el objetivo de estas pruebas es que los profesores sepan antes de empezar el curso que no tienen el virus y, por tanto, no se lo van a transmitir a los alumnos, tendrían que hacerles una PCR, no un test de anticuerpos”, sostiene el epidemiólogo. “Si el objetivo es saber quién es inmune, entonces tampoco habría que hacer una prueba rápida, sino una ELISA”, continúa.

Las pruebas que está realizando la Comunidad de Madrid son test rápidos, que suelen tener menos fiabilidad. Sólo se llevará a cabo una PCR si el resultado de ese test, que se conocerá en 48 horas, sugiere que la infección ha sido reciente.

La ‘inmunidad’, en entredicho

Por otro lado, “científicamente es muy peligroso pretender saber quién es inmune”, añade Gullón. Tanto él como Bernardo se muestran contrarios a la idea de los ‘test masivos’ de forma general y a la de los pasaportes de inmunidad, por su falta de utilidad y por su falta de ética.

“Los epidemiólogos ya hemos debatido muchas veces la inutilidad de los pasaportes inmunológicos, para empezar porque todavía no estamos muy seguros de cómo funcionan la inmunidad y las reinfecciones, no sabemos si una persona con anticuerpos puede ser portadora y transmitir el virus aunque no desarrolle la enfermedad”, explica Gullón. “Todavía tenemos demasiadas preguntas como para garantizar que una persona con IgG [anticuerpos] puede realizar cualquier actividad con seguridad de no contagiar”, advierte el epidemiólogo.

“Hay bastante consenso sobre la cuestión de que pasar el virus te da inmunidad, pero todavía no se sabe si puedes llegar a ser portador y transmitirlo aunque seas inmune. Soy bastante escéptico a la hora de pensar que alguien con anticuerpos puede estar completamente seguro de que no va a transmitir”, abunda Gullón.