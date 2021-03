Más motivos que nunca para reivindicar la igualdad

En este momento tan delicado, el Gobierno de Sánchez e Iglesias, autocalificado como el “más feminista” que ha habido en nuestro país, ha resultado ser nefasto para proteger a las mujeres. Lo que es peor, su falta de iniciativa y sus ineficaces políticas van a tener consecuencias para las generaciones futuras, porque no solo no hemos avanzado sino que hemos retrocedido en igualdad. Así lo reflejan diferentes estudios y, en concreto, el realizado por el grupo ClosingGap indica que la igualdad total tardará 35 años en llegar a España .

Esta situación contrasta con las metas alcanzadas, los techos de cristal rotos y los pasos firmes que se estaban dando para conseguir la igualdad real, total y efectiva gracias a las numerosas medidas puestas en marcha por los Gobiernos del Partido Popular.

Medidas que en el PP hemos plasmado durante este último año en más de 30 iniciativas parlamentarias, entre las que figuran establecer un plan integral y específico destinado a atajar el desempleo femenino, con más y mejores incentivos para que las empresas contraten a mujeres, e impulsar un plan integral de corresponsabilidad de la vida personal, familiar y social.

Avanzar hacia la educación gratuita de 0 a 3 años, incentivar la equidad de la retribución salarial entre hombres y mujeres, mediante la medición de las brechas salariales tanto a nivel público como privado y desarrollar medidas o programas que fomenten una promoción profesional más igualitaria entre hombres y mujeres son otras de las iniciativas propuestas.

En el Partido Popular seguiremos trabajando para lograr la igualdad, proponiendo medidas eficaces y efectivas que contribuyan a cerrar brechas, a abrir espacios de encuentro y a sumar apoyos, porque la igualdad es un reto que concierne a toda la sociedad.

Creemos en un movimiento feminista liberal e integrador, que no entiende de colores políticos y no es contra los hombres, es con los hombres; no es contra personas que no piensen como nosotras, es con ellas también. Un feminismo capaz de aglutinar a toda la sociedad para avanzar en la igualdad real. Es nuestro deber pelear para conseguir la igualdad y la libertad de la mujer y de todos los ciudadanos, y este objetivo continuará marcando nuestras políticas.