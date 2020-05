Mascarillas para niños: dónde comprarlas y qué hay que tener en cuenta

El uso de mascarilla ya es obligatorio desde este jueves en espacios cerrados, en el transporte público y también siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad en la calle.

En el caso de los menores de 3, los pediatras no aconsejan su uso por riesgo de asfixia y por no saber manejarla.

¿Qué tipo de mascarilla deben utilizar?

El BOE apunta que los ciudadanos pueden utilizar “cualquier tipo de mascarilla, preferentemente higiénicas y quirúrgicas”. Las higiénicas no son un producto sanitario y están pensadas para personas sanas y que no hayan tenido contacto con el virus. Por su parte, las quirúrgicas sí son un producto sanitario y las pueden utilizar personas sanas, aunque Sanidad indica que la prioridad es que la utilicen personas sintomáticas, asintomáticas positivas o que hayan tenido contacto con el virus. La razón es que las quirúrgicas sirven para no contagiar.