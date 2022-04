La victoria de Massiel en Eurovisión

Massiel en Eurovisión, la primera victoria de España

¿En qué año ganó Massiel Eurovisión?

La, la, la, la canción de Massiel en Eurovisión

Cliff Richards, el gran rival de Massiel en el certamen

Massiel ganó una edición de Eurovisión muy emocionante en la que no se decidió hasta el final y por un solo punto. El gran rival de la española fue Cliff Richards, que actuaba en casa y que llevó en esa edición una canción que se hizo muy popular: Congratulations . Este tema se ha hecho muy famoso y se sigue escuchando en ambientes de celebración. No solo eso. En el 50º aniversario de Eurovisión, en una gala celebrada en 2005, ocupó el octavo lugar entre todas las canciones históricas del festival.

Además, Cliff Richards participó otra vez más en Eurovisión. Tras su segundo puesto en este año 1968, repitió en 1973, en aquella edición con la canción Power to all our friends. Quedó en tercera posición y como cinco años antes nuevamente inmediatamente por detrás de España, que alcanzó la segunda posición con Eres tú de Mocedades.