Por mucho que exista una corriente de cierto buenrollismo alrededor de todo esto de la pandemia, siento deciros que algunos sois unos auténticos cabrones. De hecho, este artículo iba a ir encaminado hacia las dudas existenciales que cada cual pudiera sentir en este momento y así, pensando en títulos de libros relacionados con el tema, me vino a la cabeza La insoportable levedad del ser. Un buen titular para el texto, pensé. Ya estaba dispuesto a escribir cuando eché un ojo a Twitter y leí algunos mensajes de WhatsApp. Entonces, el único título literario que me apareció serigrafiado en la mente fue Matar cabrones del inmortal Fernando Mansilla.

Cuánto le habría inspirado esta situación para componer y escribir a este filósofo de la vida cotidiana. Lo que nos hemos perdido. Si estuviéramos en la antigua Roma, sería fascinante tener la llave de la jaula del circo e invitar amablemente a que pasara dentro algún que otro individuo ad bestias -para ‘condena a las fieras’-.

Hoy mismo me comentaba un amigo cirujano que el déficit de material en su hospital es enorme y la mayoría se ha esfumado por robos. Por ello se encuentra situaciones tan surrealistas como que los acompañantes en la sala de espera estén con mascarillas FFP2, unas mascarillas con filtro especial que ya no quedan en el hospital, mientras los médicos no tienen para usar ni las de papel. Al parecer, siempre hay también un carro por planta con cajas de guantes y Sterilium -alcohol desinfectante- de los que ya no queda ni rastro. Incluso han arrancado el dispensador de Sterillium que estaba fijado a la pared. Poesía.

Recapitulando, hay personas que roban el material del hospital, después van al supermercado a hacer acopio de más productos de los que pueden consumir antes de que caduquen, y como punto final a su día, a las ocho de la tarde se asoman a la terraza a aplaudir. Verdaderos psicópatas (¡a los leones!).

Otra epidemia digna de ser tratada en el área de psiquiatría es la de las personas que reenvían audios de WhatsApp pertenecientes a supuestos médicos anónimos. O las cadenas de notas atribuidas a ‘expertos’ que se comparten, donde se habla sobre cuestiones secretas que nadie conoce, solo ellos. Ayer me pasaron un mensaje que decía que cerrásemos las ventanas de doce a cuatro de la madrugada y quitásemos la ropa tendida porque unos aviones militares iban a fumigar Sevilla, Cádiz, Málaga y Madrid. Delirante. ¿Y al que ha concebido la patraña no se le puede fumigar? Por cierto, la inventiva descarrilada de estos bulos suele ir acompañada de una terrible ortografía. Todos ellos, los farsantes y los que dan cabida reenviando sus tonterías (¡a los leones!).