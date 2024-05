Así es la bola con la que los bolsos se limpian solos

Mantener organizado y limpio tu bolso no es tarea fácil, en muchas ocasiones se convierte en una labor engorrosa o simplemente lo dejamos pasar y casi nunca lo hacemos. ¡No pierdas más tiempo! Fichamos una bola para limpiar bolsos que parece mágica, y hoy te decimos todo lo que debes saber.

Bola limpiabolsos Sauberkugel

Nunca antes fue tan sencillo decir adiós a la suciedad de tu bolso o mochila. Esta bola está fabricada con materiales de alta calidad libres de productos tóxicos, por lo que es reutilizable.

La pequeña bola atrapa la suciedad de bolsas y mochilas. Amazon

Cómo funciona esta bola mágica limpiabolsos

La pelota cuenta con dos capas, la exterior es una estructura qu recubre a una pelota pegajosa, que es la encargada de atrapar la suciedad. ¡Funciona sin que tú hagas nada! Simplemente la pones en tu bolso, y con el movimiento la pelota va absorbiendo las migas, pelusas y demás partículas.

La bola se ha vuelto viral en redes sociales como TikTok, a continuación te enseñamos uno de los muchos videos donde se habla de ella y cómo funciona. El video fue subido por la cuenta de Marts Tips a la plataforma.

El accesorio imprescindible para tu día a día

Este fantástico gadget te ayudará a realizar esa labor que se deja siempre en el olvido: limpiar el bolso. Lo hace de forma práctica y en segundos, no tendrás que invertir tiempo ni esfuerzos, es como si tuvieras una máquina de limpieza en tu bolso, que no pesa y no hace ruidos.

Esta pequeña pelota se puede reutilizar, es muy resistente. Amazon

Pesa muy poco y es reutilizable

Aunque parezca mentira, esta bola se convertirá en uno de esos básicos de tu bolso. El producto ocupa muy poco espacio y pesa tan solo 16 g, esto quiere decir que no añadirás peso extra, pero sí recibirás muchos beneficios a cambio.

¡La puedes usar tantas veces como quieras! La bola se lava fácilmente poniéndola debajo del grifo, la dejas secar y eso es todo, estará lista para poderla poner nuevamente en el bolso o mochila.

Un producto 100% reciclable

El fabricante de este tipo de bolas afirma un compromiso total con la sostenibilidad, por eso el producto está elaborado con plástico de alta calidad que es 100% reciclable. También extienden su preocupación con respecto al medio ambiente, a sus empaques.

Está fabricada con plástico de alta calidad 100% reciclable. Amazon

Más información sobre la bola limpiabolsos

- ¿Se puede lavar?: sí, y muy fácilmente, solo debes retirar la estructura que recubre la bola pegajosa, después solo tendrás enjuagarla y volverla a poner en su estructura y en el bolso.

¿Cuánto mide?: uno de sus puntos más fuertes es su tamaño y peso. La bola mide 3,5 cm aproximadamente y su peso es de alrededor de 16 g.

- ¿Se puede usar en mochilas grandes?: sí, ¡la podrás usar en mochilas escolares! Para mochilas muy grandes, te recomendamos que compres al menos dos bolas para que abarquen más espacio.

- ¿Está disponible en diferentes colores?: sí, la bola se puede comprar en colores como azul, naranja, negro, entre otros. Inclusive puedes encontrar una bola fluorescente que ayuda a encontrarla más fácilmente en la oscuridad.

La bola pesa muy poco y es muy fácil de limpiar. Amazon

Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 10 de mayo de 2024.

*Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL HUFFPOST puede recibir una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.