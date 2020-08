Ahora hay más recursos, pero los sanitarios no están listos para esta nueva ola

A esto hay que añadir que en agosto hay menos profesionales por las vacaciones, con lo cual las plantillas están reducidas. El hospital donde trabaja Gabriel Heras ahora cuenta con cuatro camas menos, por ejemplo. “Como no hay personal de enfermería suficiente, no hay capacidad de dotar todas las camas de actividad, así que tenemos cuatro camas menos, y ya estamos llenos”, señala. Se calcula que Madrid ha cerrado durante el verano 1.300 camas de sus hospitales .

Las cosas no se están haciendo del todo bien, empezando porque “muy pocas comunidades han hecho un esfuerzo para dotarse de más recursos”, lamenta Sánchez Bayle. “Ahora sí que hay más material y más experiencia, pero en cuanto al personal sanitario, no se ha hecho prácticamente ningún avance, cuando España partía de una situación muy precaria, fundamentalmente en enfermería”, argumenta el médico. Se calcula que el personal sanitario público sólo ha aumentado un 5% en España durante la pandemia , y algunas comunidades, como Madrid, prescindieron de los sanitarios extras contratados en el punto álgido de la epidemia .

Marciano Sánchez Bayle, médico pediatra y portavoz de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública , comparte este análisis. “Hace unos meses no se conocía nada la enfermedad, muchas cosas se improvisaron, y ahora ya hay cierta experiencia sobre qué hacer y cómo tratar a los pacientes”, señala, para después matizar: “Pero eso no quiere decir que todas las cosas se estén haciendo bien”.

En una rueda de prensa la semana pasada, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró que “ahora mismo no hay riesgo” de colapso hospitalario, y cifró la ocupación hospitalaria por coronavirus en un 3%. “En España hay 3.596 camas ocupadas por Covid y de ellas 383 en UCI. Actualmente tenemos un índice de ocupación de un 3% del total de camas por el Covid y el sistema no está en riesgo de colapsar a nivel nacional”, explicó, aunque no descartó que la situación sea más preocupante en determinados hospitales o regiones.

“Sí que es cierto que en algunas comunidades ha habido una presión muy importante. En Aragón, en Cataluña también, y en Madrid está subiendo, pero no está poniendo en jaque al sistema. Eso no significa que no haya un hospital en concreto con una situación más peligrosa, pero a nivel nacional no está pasando”, destacó Simón.

Según el informe del Ministerio de Sanidad de este miércoles, 1.336 personas con coronavirus han precisado hospitalización en la última semana. En el informe del miércoles anterior, esta cifra ascendía a 864, prácticamente la mitad.

Cada hospital está realizando un plan de contingencia para reducir al máximo los contagios, y algunos ya han limitado las visitas y suprimido las cirugías no urgentes. Otra vez el runrún de que se vuelve a la casilla de salida. “Después de correr esta maratón, cuando parecía que empezaba a verse la llegada, nos damos cuenta de que no es así en absoluto. Estamos desolados, y más después de ver manifestaciones como la del otro día de los antimascarillas”, ilustra Gabriel Heras. “Si antes de la pandemia el 50% de los sanitarios estaba quemado por las condiciones laborales, ahora imagínate al ver a gente aparentemente riéndose en nuestra cara”, se queja.