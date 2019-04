Cuando el escritor recibió la llamada de Pedro Sánchez con la propuesta de ocupar el cargo de ministro de Cultura y Deportes se planteó ”¿cómo voy a ser yo ministro de Cultura y Deportes?”, sin embargo, el presidente le dijo que no colgaría el teléfono hasta obtener una respuesta. Y dijo que sí.

“Yo estaba muy ilusionado aceptando la cartera. Después de este tiempo de silencio que me he impuesto yo, de tanto texto pretencioso con ira, he preferido estar callado”, ha explicado.

Después de dimitir, Huerta no era consciente del nivel informativo e incluso sufrió un desmayo en el aeropuerto. “No he roto relaciones con Pedro Sánchez, nunca la he tenido”, ha relatado.

El periodista ha revelado sus malos momentos a consecuencia de su tropiezo en la política: “no me estoy victimizando, ¿eh?”.

Al valenciano le han surgido muchos proyectos de televisión, pero de momento no ha aceptado ninguno. “Sientes que te están señalando, que tu vida va a morir. Cuando iba de Madrid a Valencia decía ’me da igual si le pasa algo al coche ahora mismo”, ha desvelado. Como han apuntado sus excompañeros Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat, el escritor sufrió agorafobia y depresión.

A mí madre no le gustaba que yo fuese ministro, aunque sí que le dijo lo feliz que estaría su padre si hubiese podido verlo. “Mira la cara de mi madre, están mis amigos felices y mi madre no”, ha apuntado al ver un vídeo del momento en el que prometió el cargo.

En este tiempo de silencio, la reflexión ha sido que “no todo el mundo te quiere”.

En su aparición en la gala de los Goya, en la que se metió a los asistentes en el bolsillo, “estaba cagado”, ha reconocido, porque era la primera vez en mucho tiempo que se enfrentaba al público y a un micrófono.

Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid y PSOE en las generales. Esas serán las papeletas que Màxim Huerta meterá en los respectivos sobres en las próximas elecciones.