Cuando me diagnosticaron una enfermedad crónica, sentí alivio. Este es el motivo

Hace unos 10 meses, supe que algo no iba bien con mi cuerpo. Sentía que había envejecido 30 años en cuestión de meses y que se me había encendido la luz del testigo para que le echara un ojo a mi motor. Los síntomas empezaron como quien no quiere la cosa: un dolor de hombro que se intensificó durante semanas. Más o menos al mismo tiempo, empecé a sentir debilidad y entumecimiento en manos y pies y, seguidamente, hinchazón en las rodillas y los dedos de los pies sin ningún motivo aparente. Tenía siempre unas décimas de fiebre y me sentía como si estuviera incubando algo, esa sensación de molestia y cansancio de antes de que la gripe te golpee del todo, solo que la gripe nunca llegaba y los síntomas persistían. Sabía que era hora de ir al médico, pero aun así dudaba. ”¿Me tomarán en serio?”.

Mis experiencias con la comunidad médica no siempre han sido positivas. De hecho, muchas veces me han dicho que estaba siendo demasiado dramática o que mis síntomas eran psicosomáticos. Cuando fui al grastroenterólogo a los 18 para tratar síntomas crónicos como mi dolor e hinchazón de estómago y otros problemas digestivos, me diagnosticaron síndrome del intestino irritable (SII) y me recetaron un antidepresivo. El SII es un término muy general y el medicamento me dejaba atontada, pero no solucionaba nada con mi colon, como me habían dicho.

Años después, cuando tenía problemas para quedarme embarazada y sufría un dolor agudo e intermitente en el abdomen, me dijeron que tenía un par de quistes muy grandes, pero no me dijeron hasta mucho después que sufría el síndrome del ovario poliquístico , un trastorno hormonal que supone una de las principales causas de infertilidad en mujeres (además de muchos otros problemas y síntomas).

Estos ejemplos son una nimiedad comparados con otros, soy consciente, pero he sido constantemente ignorada o tratada con condescendencia por los médicos cuando les explicaba mi dolor u otros síntomas que interferían con mi calidad de vida y creo que no soy la única. El mensaje que me daban los médicos siempre era que tendría que aprender a vivir con ello y que quizás estaba deprimida.

Por supuesto, también he tenido experiencias positivas con médicos y enfermeros excelentes (mi marido es enfermero de salud mental), pero siempre me entran las dudas cuando tengo que buscar atención médica porque no quiero que me consideren quejica ni hipocondríaca (pese a que nunca he pedido analgésicos).

Esta vez, me propuse ser mi propia defensora y encontrar una solución a mis dolores. Mi síntoma inicial había sido un dolor de hombro que se había intensificado tanto que apenas podía mover el brazo izquierdo y ahora me empezaba a doler el hombro derecho, de modo que pedí cita con un ortopedista. Me examinó con una radiografía, me hizo unas cuantas preguntas y estuvo un rato manipulando mi brazo. Sentí un dolor ardiente, y justo después, un entumecimiento y cosquilleo por todo el cuerpo. Se me emborronó la vista y sentí que me iba a desmayar.

“Túmbate, que te has quedado blanca”, me dijo. Hice lo que me pidió, pero no pareció muy preocupado al ver mi radiografía. Me dijo que tenía tendinitis y bursitis en el hombro. Me recomendó terapia física y me mandó para casa. Yo pensaba que tenía más que eso debido a mi completa falta de movilidad y al hecho de que los problemas que me había diagnosticado no explicaban el entumecimiento que se había extendido desde los pies y manos hasta el resto del cuerpo.