"Me cago en tu madre...": la insólita despedida de una mujer en 'First Dates' a Carlos Sobera

First Dates

Nati y José Luis no van a tener una segunda cita. Los dos comensales de First Dates acabaron este martes como el rosario de la aurora.

La pareja se ha reunido en el programa de Carlos Sobera simplemente para cenar, porque cosas en común pocas.

“Pues sí que estás nervioso porque no hablas”, le ha llegado a decir Nati a su cita, que no hablaba básicamente porque no quería conocerla más.

“Si no he parado de hablar, he tenido que contarle hasta lo del monaguillo”, ha dicho en privado ya José Luis, que en su cita se ha dedicado a sacar fotos suyas en sitios molones, como cuando se sentó en una silla el día de reyes.

Cuando los dos salían del restaurante, ella por delante de él, Nati le dedicó unas bonitas palabras a Carlos Sobera, que aguardaba en la puerta del local: “Has dado en el clavo, me cago en tu madre”.

Ya en el momento definitivo de decidir qué iba a ser de sus vidas, ambos se pusieron de acuerdo en que “no hubo esa chispa”. Pues no, no la hubo, para qué nos vamos a engañar.