“Me gustaría ser tan buena como la Virgen”: la relación de Tamara Falcó y la religión

Juan Naharro Gimenez via Getty Images Tamara Falcó, en el FesTVal 2019.

“Me gustaría ser tan buena como la Virgen, aunque no es el caso. La Virgen María es mi ideal de mujer buena que pone las necesidades de Dios y su hijo por encima de las suyas”.

Ahora se ha metido en las cocinas de MasterChef Celebrity (TVE) y asegura que tras su fichaje hay un motivo religioso. “Creo que Dios me ha puesto ahí para enseñarme a cocinar”, declaraba este domingo en un entrevista con El País .

Para Tamara Falcó todo cambió en el verano de 2011. Fue ahí cuando la hija de Isabel Preysler y el marqués de Griñón vio la luz y descubrió que Dios no era “un Dios de los muertos” , sino que “estaba realmente presente en el día a día”. Desde entonces el catolicismo ha marcado su vida, su Instagram , sus entrevistas y hasta su corazón.

“No descarto meterme a monja si el Señor me inspira vocación, aunque hasta ahora, Jesús no me ha llamado por ese camino”

(Europa Press. Enero de 2016)

“Si Cristo me pidiera vivir en la austeridad lo haría, espero que sí, porque somos todos suyos”.

(Cuatro al día. Enero de 2016)

“Lo que más me gusta de ser quien soy es haber recibido el don de la fe”.

(¡Hola! Junio de 2016)

“Mi abuela materna fue como santa Mónica, la madre de san Agustín. Le debo parte de mi conversión”.

(Revista Misión)

”Él (Dios) está sanando, poco a poco, las heridas que acumulaba en el corazón. Ha ido sacando a la luz todas esas oscuridades que tenía en mi vida, de forma muy didáctica y muy suave.

(Revista Misión)