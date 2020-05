"Me ha parado la Policía dos veces": Tania Llasera detalla el incidente que la ha obligado a saltarse el confinamiento

A pesar de que se están flexibilizando las medidas de confinamiento por el Covid-19 poco a poco con la desescalada, la máxima sigue siendo quedarse en casa salvo situaciones excepcionales o en los horarios permitidos para salidas y paseos.

Una de estas situaciones la ha vivido la presentadora Tania Llasera que, según ha contado en su cuenta de Instagram, ha vivido una “noche toledana” con su hija con la que ha tenido un choque que le ha hecho una herida en la nariz y daños en un diente que la han obligado a ir al dentista.

Con mascarilla y con una tirita de Hello Kitty cubriendo la herida de la nariz, la presentadora se ha dispuesto a salir a la calle a ir al dentista por esta urgencia, aunque la han parado dos veces la Policía. “Me ha parado la Policía, no os creáis. Que qué hacía, que a dónde iba, que si justificante y la Virgen...”, ha contado en sus stories.

Tal y como ha contado en una publicación posterior en su cuenta de Instagram, este encuentro fue el primero de los dos que tuvo con la Policía, pero ha recalcado que esta vigilancia le parece perfecta en una situación así.

“Hello Kitties. Cosas que pasan. Golpes nocturnos que te obligan a ir al dentista y todo. Me ha parado la policía 2 veces por no estar en mi horario en la calle, lo cual me parece perfecto. 👌MADRID, vayamos con cuidado por favor. Día no sé cuál ya. He dejado de contar los días. ¿Será como el día 55? Desde el 11 de marzo”, ha escrito junto a la imagen.