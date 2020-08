Qué medidas ha propuesto cada comunidad para hacer frente a la segunda ola del virus

Muchas comunidades aún no han definido por completo sus protocolos para el inicio del curso escolar, a la espera de la reunión con Educación y Sanidad prevista para este jueves, aunque sí han dejado plasmadas algunas iniciativas.

Tanto él como el resto de responsables descarta por el momento el confinamiento generalizado ya que “aún no es el caso”, pero dejan abierta la puerta a posibles confinamientos específicos. Es el caso de la localidad de Tielmes, que ha vuelto a una “fase 1 flexibilizada” por el alto número de casos entre sus menos de 3.000 habitantes.

En cambio, no ha decretado sino simplemente “recomendado” no salir de casa e evitar interacciones sociales en cuatro grandes distritos del sur (Usera, Carabanchel, Villa de Vallecas y Villaverde) , así como evitar interacciones innecesarias “porque estamos en un momento muy difícil”, ha confesado Enrique López, consejero de Justicia.

El Gobierno de Díaz Ayuso decretó la prohibición de fumar en la calle si no se cumplía la distancia de seguridad, así como el cierre del ocio nocturno, unas medidas que los tribunales han dejado en suspenso, lo que ha llevado al propio Ejecutivo a recurrir .

Sin embargo, no plantean el confinamiento de grandes ciudades y la limitación de la movilidad porque “no es eficaz”.

Las poblaciones de Murcia, Lorca y Fuente Álamo sufren limitaciones en la movilidad y las personas de edad avanzada han recibido la recomendación de no salir de casa.

No es la única decisión adoptada por el Consejo de Gobierno, tras el aumento de los datos en su geografía, que ya alcanzan los 4.468 contagios y 153 víctimas mortales. El consejero de Sanidad, Manuel Villegas, ha anunciado que las bodas quedan limitadas a 30 invitados y que a los velatorios no podrán acudir más de 15 personas en espacios cerrados y más de 25 en los abiertos.

Desde el 17 de agosto en la comunidad se decretó el cierre de los locales de ocio nocturno (bares de copas, discotecas o karaokes, entre otros establecimientos), la limitación horaria de los bares, que deben cerrar a la 1:00 horas, o la prohibición de fumar por la calle si no se garantiza una distancia de seguridad de dos metros. Como en muchas de las comunidades restantes se recomienda limitar la actividad social fuera del entorno de convivencia y no en más de 10 personas por grupo.

La situación llevó a los mandatarios a anunciar medidas específicas más allá de las acordadas con Sanidad. Entre ellas, la prohibición de contacto en el deporte no profesional, el veto a las fiestas diurnas en piscinas y de las llamadas “party boats” y la reducción del aforo en templos del 75 al 50%. De cara al nuevo curso han optado por la contratación de 458 docentes extras para bajar la ratio de alumnos/aula.

Aquí la mascarilla será obligatoria en los colegios para todos los alumnos a partir de 2º de Primaria si no hay opción de mantener las distancias.

Bares y otros locales (como los de juego) tendrán que cerrar a la 1:00 horas y no podrán permitir más del 50% del aforo máximo en las barras y entre un 50 y un 75% en las mesas en función del tamaño. Eventos como bodas, bautizos o velatorios se ven reducidas en su número de asistentes. En el transporte estará prohibido tomar alimentos o bebidas en desplazamientos de menos de dos horas, algo que tampoco podrán hacer los espectadores en mitad de un espectáculo taurino.

La Junta ha elaborado un protocolo similar al resto en base a las indicaciones del Ministerio de Sanidad , con las limitaciones del contacto social como recomendación, la prohibición de consumir tabaco en vía pública salvo que no haya nadie cerca o el cierre del ocio nocturno (salvo que tengan terrazas, que sí podrán abrir).

Algunas de las medidas contempladas en él son la prohibición de fumar al aire libre si no se garantiza la distancia de seguridad, el cierre del ocio nocturno, la reducción de aforos al 75% en comercios, bares, parques o lugares de culto, así como la recomendación de limitar las reuniones a 10 personas, junto a la limitación de visitas en las residencias y de actividades fuera del centro para sus usuarios.

Castilla-La Mancha

La región manchega, que tiene a Villamalea, en Albacete, confinada y en fase 0 por un aumento de los casos, ha planteado un paquete de medidas similares al resto de España en cuanto a limitación del ocio y el contacto social o el cierre del ocio nocturno, pero incluye el cierre de prostíbulos (algo que también ha decretado Cataluña) y clubs de alterne.

El horario de cierre para bares y restaurantes se fija en las 1:00 de la madrugada y se limita a 10 personas el aforo máximo de reuniones familiares y se restringen las salidas de personas mayores residentes en centros de mayores. Los mercadillos no podrán aforar más del 50%, no podrá haber grandes eventos sociales si no se asignan asientos con anterioridad y se suspenden las fiestas populares y los campamentos de verano.

Pero estas medidas se han endurecido aún más en 12 localidades (como Alcázar de San Juan o Azuqueca de Henares, lindando con Madrid) por sus situaciones particulares, con medidas que suprimen las visitas a las residencias de ancianos o el cierre de piscinas, museos o bibliotecas de manera temporal. La comunidad registra, este lunes, un total de 21.657 infecciones y 3.039 decesos.

Una de sus medidas especiales para la vuelta al colegio es la instalación de mamparas en los centros, para prevenir el contagio a través del aire.

Andalucía

La comunidad andaluza, que sufre 24.650 contagios y 1.466 víctimas mortales, también suscribió las propuestas de Sanidad para evitar la expansión del covid-19 con medidas multidisciplinares. Entre las genéricas, la clausura del ocio nocturno o la limitación de aforo a un máximo del 75% en bares y su cierre a la 1:00 de la madrugada.

Sobre los trabajadores en residencias, aquellos que regresen de permisos y vacaciones, así como los que se incorporen al centro, tendrán que tener realizada PCR con resultado negativo con 72 horas de antelación a su entrada como máximo.

Andalucía recoge también la necesaria “evaluación del riesgo” en caso de eventos multitudinarios. En función de esta evaluación, cada evento deberá contar con la autorización de la Comunidad Autónoma antes de su celebración, que no podrá concluir más allá de la 1 AM.

El Gobierno regional ha planteado la figura de un “coordinador Covid” designado por el centro y en contacto permanente con la Consejería de Sanidad para mayor rapidez en la toma de decisiones.

Galicia

Galicia fue la primera comunidad que prohibió fumar por las calles y también en las terrazas, si no se cumplía la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros. Según el ministerio, sus cifras a 24 de agosto se mueven en 12.590 contagios y 632 fallecidos.

Además de las medidas comunes, como el cierre del ocio nocturno o la realización de pruebas a usuarios y trabajadores de las residencias, el Ejecutivo de Núñez Feijóo recomienda restringir aquellos encuentros entre personas de fuera del grupo de convivencia, así como limitar las posibles reuniones a un máximo de 10 personas.

Otra propuesta es el uso de mascarillas en el caso de encuentros privados, sean al aire libre o bajo techo, entre personas no convivientes, junto a la separación interpersonal y el uso de otras medidas de higiene.

Sobre la vuelta al ‘cole’, cada centro tendrá asignado un centro de atención primaria en contacto estrecho con el responsable del equipo COVID-19 decretado por el centro.