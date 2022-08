Por qué tiene que preocuparte que el Mediterráneo sea cada vez más tropical

picture alliance via Getty Images

Según el experto, este calor en el Mediterráneo provoca también que las noches sean más tórridas, es decir, más húmedas y que no bajen de 25 grados, algo que es poco habitual en la zona, pero que ya se está registrando en ciudades como Barcelona y Almería. “La masa de aire no se enfría de noche y hace que las madrugadas sean muy calurosas y de bochorno”, añade. También señala como otra consecuencia climática de este fenómeno que las brisas diurnas son menos eficientes y soplan con menos intensidad.

En ese caso existen dos posibilidades: que no llueva nada si persiste el anticiclón pese a que el mar esté ‘hirviendo’, como ya ocurrió en 2017, o que lleguen las borrascas y haya gotas frías más violentas incluso de lo habitual.

“Hace cinco años, con temperaturas similares a este, no hubo gotas frías por muy caliente que estuviese el mar porque lo importante son los condicionantes atmosféricos”, recuerda.

Por otro lado, en caso de que se marche el anticiclón, las lluvias no tienen por qué desatarse de forma intensa porque, según Del Campo, no es necesario un mar anómalamente cálido para desatar estas fuertes lluvias. No obstante, aclara que sí favorece a estas situaciones más explosivas porque al final “es como tener mayor combustible”.