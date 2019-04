Memoria republicana por un futuro justo

Pero si hay un caso de censura especialmente indignante es el sufrido por la serie 14 de abril. La República. Esta serie consta de 30 capítulos divididos en dos temporadas. La primera fue emitida entre enero y abril de 2011. La segunda estaba preparada para ser emitida en meses similares en el 2012. Una mayoría absoluta del Partido Popular lo impidió. No ha sido hasta noviembre de 2018 cuando se ha podido emitir. Pero aunque se ha emitido completa, el maltrato no cesó. Relegados algunos de sus capítulos al late night de los sábados y con continuos cambios de horario, le fue imposible fijar los excelentes datos de audiencia conseguidos en su primera temporada. Pese a ser un retrato excepcional de la etapa republicana.

Estas pocas decenas de horas de serie resumen lo mejor de la República, injustamente olvidado (porque nos han obligado a ello), con personajes de profundidad y sensibilidad excepcional. Con una Alejandra (Verónica Sánchez) determinada para lograr la reforma agraria, un Roberto (Javier Pereira) empeñado en que la cultura llegue a los lugares donde aún no es posible espantar el analfabetismo con las Misiones Pedagógicas; un Coronel Alcázar (Víctor Clavijo) capaz de arriesgarlo todo para democratizar el ejército (tarea utópica esa y no la del comunismo). Una Encarna (Lucía Jiménez) culta y feminista que refleja a la perfección los avances en la igualdad entre los sexos en el periodo republicano, especialmente respecto al sufragismo. Un Jesús (Alejo Sauras) que nos muestra cómo la lucha campesina es parte esencial del movimiento obrero. Una Amparo (Marta Belaustegui) cuyo papel impacta de forma extrema, pues con ella vivimos los dilemas éticos y políticos del más alto nivel. Con sus complicadas circunstancias nos ofrece una particular forma de plantar cara a la injusticia que atrapa a cualquier espectador que sepa apreciar que tras su apariencia oscura encontramos un personaje capaz de total entrega a cualquier causa justa y con una forma particular de entender la lealtad en las relaciones humanas. Las dos últimas nos ofrecen además el ejemplo que allí donde el caldo de cultivo favorece la libertad, relaciones humanas mucho más justas y profundas son posibles.

Hay quien no quiere oír hablar de verdad, justicia y reparación ni en pintura: ni en ficción. Pero la historia no es tan sencilla de borrar. Por mucha cal que se le eche encima, el germen de un mundo más igualitario está sembrado. Podrán callar los herederos de la ignominia a la cultura, podrán censurarla, podrán tumbar proyectos, podrán suprimir su financiación, podrán impedir que sus frutos sean conocidos por el gran público. Podrán hacerlo, lo hacen de hecho; amenazan con volverlo hacer. Pero nos mantendremos en pie 80 años después. Quizá desarmados, pero no cautivos. La cultura nos hace libres, y la determinación en la lucha por un mundo más justo no se extinguirá jamás. El Estado debe cumplir ya con la tarea de verdad, justicia y reparación. Y tanto él como toda la ciudadanía debemos comprometernos a que ningún nombre de ninguna persona que luche por la libertad y por ello haya sido humillada se borre de la historia. Nos lo aseguraremos recuperando la memoria de la II República para construir la tercera.

