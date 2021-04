Mercadona hace una importante aclaración sobre sus mascarillas

La cadena de supermercados Mercadona ha aclarado que ninguna de las mascarillas que comercializa en sus tiendas tienen grafeno entre sus componentes.

El gigante valenciano ha respondido así a las dudas de varios clientes, después de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, haya iniciado una investigación acerca de los posibles riesgos de la presencia de grafeno o biomasa de grafeno en mascarillas, a raíz de la denuncia de las autoridades sanitarias de Canadá.

Como medida de precaución, el Ministerio recomienda la no utilización de mascarillas quirúrgicas que contengan grafeno. Sanidad explica que actualmente se ha identificado que en España se están comercializando mascarillas quirúrgicas tipo IIR con grafeno de biomasa del fabricante Shandong Shenquan New Materials Co. Ltd, China. La AEMPS ha solicitado el cese voluntario de la comercialización a la empresa importadora y distribuidora de estas mascarillas.