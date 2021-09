Lo que tienes que saber sobre la Mesa de Diálogo 2.0

Una reunión en dos fases: primero encuentro entre Sánchez y Aragonès , luego se han encontrado unos minutos con las dos delegaciones y han dejado vía libre para que los ministros y consellers pusieran negro sobre blanco algunas cuestiones. Pero sin representación de Junts, que fue expulsado por Aragonés por proponer como miembros a dirigentes que no están en el Gobierno autonómico (los indultados Jordi Sànchez y Jordi Turull y la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras).

En algo que han coincidido los dos es que no se pueden poner fechas para intentar acuerdos. El presidente del Gobierno ha dicho durante su comparecencia, por separado de Aragonñes, que “sin prisas pero sin pausa, y sin plazos”. También el catalán no ha querido fijar períodos de tiempo y ha aseverado que se fijará en que se vayan consiguiendo concreciones. Los dos se han dado así oxígeno, en un momento en el que les aprietan por los otros lados (críticas feroces de la derecha en España y presión del independentismo más ortodoxo de Junts y la CUP).

En este sentido, el presidente del Gobierno ha llevado bajo el brazo la agenda del reencuentro para mostrar su voluntad de diálogo. Sánchez quiere hablar de inversiones y de medidas que afecten al día a día de los catalanes. Eso sí, ha enterrado definitivamente la posibilidad de la ampliación de El Prat, sobre la que han hablado unos minutos, al ver que la parte del Govern no está unida y no tiene una decisión madurada. Lo que no han tocado, según ha desvelado, es la futura negociación de los presupuestos generales en Madrid entre la coalición y Esquerra.

Aragonès ha remarcado que la reunión de este miércoles es el “inicio” de un proceso de diálogo con el Gobierno que persigue el objetivo de un referéndum y de la amnistía (dos puntos rechazados por Sánchez). De hecho, ha intentado vender que esta reunión es la materialización del “sit and talk” reclamado por el independentismo, todo ello después de una Diada en la que ERC ha tenido que soportar acusaciones de traición por parte de los sectores más duros del soberanismo.

Después del encuentro de Sánchez y Aragonès se han reunido las dos delegaciones. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha sido el encargado de coordinar los trabajos, en los que han participado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los ministros Isabel Rodríguez (Política Territorial) y Miquel Iceta (Cultura). Por la parte catalana han estado los consellers de ERC Roger Torrent y Laura Vilagrá (Moncloa redujo la participación el martes por la noche tras saber que se caían los miembros de Junts).