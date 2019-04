Mi aborto en la semana 20 me enseñó todo lo necesario sobre ser madre

A mi hijo pequeño le habían diagnosticado un problema conocido como hernia diafragmática congénita. Me dijeron que solo había un 50% de probabilidades de supervivencia inicial entre los niños con esta enfermedad. El problema era que el diafragma de mi hijo tenía un agujero enorme que permitía que todos los órganos que normalmente se desarrollan por debajo del diafragma crecieran por encima, en el pecho. Debido a esto, su corazón no tenía sitio para desarrollarse debidamente y sus pulmones estaban deformados.

Le recé a Dios a menudo para que me llevara a mí y no a mi hijo, tan a menudo como me desplomaba sobre las rodillas y gritaba de rabia. No dejaba de preguntarme por qué me pasaba esto a mí, si era una buena persona. Veía a otras madres con sus bebés sanos que seguían con sus vidas y que se quejaban por asuntos que ahora me parecían insignificantes. Me daban ganas de agarrar a estas madres y chillarles: ¡Deja de limpiar! ¡Aprecia a tu bebé sano! Me preguntaba si otras mujeres alguna vez pensaron lo mismo al verme con mi primer hijo. Lloré por todos los momentos en los que había estado demasiado ocupada como para apreciar lo bueno y lloré por las otras mujeres también. Me di cuenta de que no habría final feliz independientemente de la opción que escogiera.