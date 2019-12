Mi enfermedad crónica me demostró quiénes son mis verdaderos amigos

Desde hace año y medio, vivo con la enfermedad de Lyme , que me trae todos los días un revoltijo de síntomas que van desde los que son solo inconveniencias hasta los que son intolerables. Me diagnosticó un médico después de hacerme un análisis de sangre específico en la facultad de medicina de la Universidad Stony Brook de Nueva York. La comunidad médica todavía no se pone de acuerdo en lo que implica esta enfermedad y ni siquiera hay consenso en que exista . Mis síntomas principales son una fatiga paralizante, dolor de músculos y de huesos y una reducción pronunciada de la función cognitiva. No soy médica, pero lo que sufro es muy, muy real.

Pero desde que contraje esta sigilosa y persistente bacteria de Lyme por la picadura de una garrapata en 2017, esos días llenos de actividad pasaron a ser un sueño lejano. En vez de actividades de investigación y escritura, empecé a quedarme en la cama viendo Netflix o escuchando podcasts. En vez de salir a correr, ir en bici o hacer yoga, me conformaba con hacer estiramientos o, si era un buen día, daba una vuelta a la manzana. En vez de hacer platos elaborados, echaba un montón de ingredientes a una olla y me alimentaba del resultado durante días. En vez de ponerme al día con mis amigos con un café, una cena o una copa, me pasaba el día sola.

No digo todo esto para dar pena: mi enfermedad me ha permitido recurrir a reservas profundas de resiliencia y fortaleza que no sabía que tenía. En cuanto superé la impactante realidad de que mis amigos no eran capaces de estar ahí para mí, he sido capaz de salir adelante yo sola echando mano de mi fortaleza.