Mi novio desapareció de mi vida sin decirme nada y ahora doy gracias

Quizás alguien piense que me he pasado con este cambio de actitud. Ahora tengo el listón muy alto y valoro mucho más mi tiempo libre. Hasta el momento, los hombres a los que he conocido no han superado ese listón. Mis familiares a veces me dicen en broma que voy a convertirme en una solterona con gatos, pero ya he pasado la mitad de mi vida tratando de atraer y mantener a los hombres y creo que ya ha llegado la hora de hacer lo que me guste a mí.