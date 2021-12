Miguel Ángel Revilla responde a Abel Caballero sobre quién es más popular

Tras estas palabras Motos le ha mostrado el vídeo con la respuesta de Caballero y la reacción de Revilla ha sido rotunda: “Vamos a ver, esto no puede quedar así”.

Ahora, Pablo Motos ha vuelto a sacar el tema y le ha hecho la misma pregunta al presidente de Cantabria, quien ha respondido sin dudar un momento: “Hombre, yo creo que no hay duda. Yo”.

“Yo te puedo decir que a mí me conocen todos. Tengo más años, he salido más en televisión que él, no es ningún mérito”, ha señalado. Revilla ha recordado que ya lleva “24 hormigueros” y ha destacado que Caballero “es un buen tipo” y son amigos.

Además, ha asegurado que si hacen la prueba con una cámara oculta, él sería más reconocido en cualquier lugar de España, menos en Vigo, donde “empatarían”, ha afirmado. “Fíjate, incluso soy capaz de hacerlo con mascarilla, para que me conozcan menos”, ha señalado.