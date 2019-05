Monasterio (Vox) sobre el Orgullo Gay: "Determinados espectáculos no son adecuados a ciertas horas"

Rocío Monasterio, candidata del partido ultraderechista Vox a la Comunidad de Madrid, fue entrevistada este jueves por la noche por Juan Ramón Lucas en el programa La Brújula de Onda Cero.

En dicha entrevista, Monasterio se refirió a sus polémicas palabras sobre la “zoofilia” en los colegios de Madrid e insistió en que, a su juicio, se está imponiendo “una ideología de género” en las escuelas madrileñas. “No puede ser que los niños no sepan quién era Adolfo Suárez y sean especialistas en fetichismo con los pies”, afirmó la candidata sin aportar prueba alguna.

También hizo referencia a otras declaraciones polémicas, esta vez realizadas por el ‘número dos’ de Vox y candidato al Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, quien propuso trasladar el Orgullo Gay del centro de la capital a la Casa de Campo.

Sobre este asunto, Monasterio defendió que esta propuesta se debe a las “quejas” de “los vecinos de Chueca”. “Nos dicen que el Orgullo crea muchos problemas”, aseveró Monasterio, quien añadió lo siguiente: “Es un problema de que ciertas concentraciones crean ciertos problemas de ruidos y complicaciones. Creo que no se respetan unas reglas básicas de civismo que a todos nos piden. Tenemos que poder salir de casa con nuestros niños y no ver determinados espectáculos que a lo mejor no son adecuados a ciertas horas”.