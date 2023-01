Moncloa busca el efecto 'wow' de Sánchez frente a un Feijóo ‘cateto’

Saber o no saber inglés, that is the question. Potenciar la imagen del mítico actor Paco Martínez Soria en La ciudad no es para mí se ha convertido en objetivo clave de la campaña que Moncloa tiene desplegada ya contra el rival de Sánchez en las urnas.

La imposibilidad de expresarse en inglés que Feijoó ha reconocido esta semana, la famosa anomalía de los presidentes españoles que ha roto Sánchez, se suma a la lista de debilidades que en tan solo seis meses ha ido mostrando desde que llegó a Madrid. Las expectativas tan altas con que fue recibido se han ido desinflando entre los empresarios que le veían como el maná y también internamente en el propio partido. Y esa ventana de oportunidad que se abre, se va a aprovechar al máximo en el PSOE.

El efecto wow que pretende lograr el Gobierno de Sánchez con la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre del año, justo después de las municipales y autonómicas, es lograr que cale “el perfil de estadista internacional y moderno, que está en el meollo de las decisiones europeas, capaz de tomar la iniciativa con proyectos que marquen la línea a seguir —como la excepción ibérica— y de establecer complicidades con los presidentes más poderosos”, explica un socialista del entorno del presidente.

En contraposición, se trata de proyectar a un líder de la oposición antagónico, que pretende justificar con su origen rural sus carencias y que teniendo todas las oportunidades a su alcance para ponerse al día, ha optado por no estudiar y prepararse más a fondo para poder gobernar en un contexto como el actual, en que las decisiones se toman en Bruselas. “En Galicia siempre ha habido dos facciones: la boina y el birrete. Había líderes más de boina (rurales) y otros más de birrete (urbanos). Feijoó siempre ha sido birrete, pero necesitaba conquistar la boina para gobernar, por eso se ha ocupado de poner sobre la mesa su carácter rural y ha cultivado ser de una familia modesta de Ourense, que no lo era tanto. Pero lo que le rentaba en Galicia ya no le sirve a nivel nacional”, señala un diputado gallego que le conoce de cerca.

¿Y por qué el PSOE fía parte de su éxito a trasladar esa imagen palurda del líder gallego y a los seis meses de la presidencia española de la UE? “La presidencia de España tiene un programa territorial muy importante, que supondrá una gira de Sánchez por España acompañado de los principales líderes europeos justo antes de las elecciones generales. Lo que tendrá un impacto inevitable en los medios, incluidos los de derechas. Frente a un líder que está cómodo entre los grandes presidentes europeos, con los que se entiende y controla los asuntos decisivos para el país, otro que se ha quedado antiguo, con un tufo retro y con propuestas del siglo pasado, que necesita de traductor para explicarlas fuera de España”, dice un socialista con amplia experiencia internacional.

No sabe inglés pero nos baja los impuestos, puede argumentar la guardia pretoriana de Feijoó que ahora se ha demostrado insuficiente para el asalto electoral. Tampoco es que Isabel Díaz Ayuso tenga un perfil de buena gestora y mucho menos de dirigente sobradamente preparada. Incluso el votante del PP, con un grueso importante de la tercera edad, puede hasta verse representado en el no dominio del inglés. Por otro lado, nada como echar mano de nombres a los que fichar que cubran las lagunas. Un Garicano para economía, con experiencia y contactos en Bruselas; o un José Luis Ayllón, que en estos años, como director de Contexto Político de Llorente y Cuenca, ha unido a su manejo de la negociación la proximidad al mundo empresarial.

Todavía quedan meses para que las meteduras de pata de Feijoó disminuyan, asesorado por un equipo más plural y bregado en política nacional. Incluso está a tiempo de hacer un intensivo de inglés. O de recuperar a Iván Redondo y explotar su vena vengativa en plan Shakira.