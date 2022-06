Monedas oxidadas.

Es difícil en muchas ocasiones justificar las locuras que se cometen en nombre de los caballos, y no me refiero al que apuesta unos euros sin más análisis que los colores de la chaquetilla del jockey, el pelaje del rucio o la percepción, incontestable, de que el potro le ha guiñado un ojo.

Me refiero a alguien capaz de ignorar el incendio que se había declarado en su cocina hasta que cruzó la meta el último de los corredores, que era, curiosamente, el elegido por él (no sé si saben de quién hablo: uno gordo con sombrero), o a aquel que no perdonaba vestir el chaqué y el sombrero de copa para asistir al meeting de Ascot a través de la pantalla del ordenador, en el salón de su casa.