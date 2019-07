Morado oscuro casi negro

En la mente de Iglesias siempre estuvo que él había cedido el que más: dando un paso atrás personalmente y aceptando que el líder del socio no entrara en el Ejecutivo. Y su precio eran una Vicepresidencia y cinco ministerios, pero siempre que tuvieran competencias realmente y presupuestos. UP aspiraba principalmente a competencias de Hacienda y al ministerio de Trabajo.

En la dirección de Podemos siguen creyendo que reclamaron lo justo y que el PSOE tenía desde hace mucho tiempo claro que no quería pactar y lo hizo imposible. Con un momento grabado entre los dos líderes: la llamada que se hicieron al final de la tarde del miércoles. Pedro Sánchez le dijo a Iglesias que no aceptaba darle las competencias que quería y que mantenía su oferta: una Vicepresidencia del Gobierno para Irene Montero y los ministerios de Igualdad, Sanidad y Vivienda.

Son muchas las sensaciones que quiebran las cabezas de la dirección de UP. Desde el viernes por la tarde la tónica es el silencio. Y toca repensar lo que hay que hacer ahora. Pero se ha puesto todavía todo más negro después de que el mismo viernes al mediodía decidiera salir ante las cámaras la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para dar por cerrada la puerta a un Gobierno de coalición.

Buscando al ‘malo’

Y durante los primeros días de la investidura hasta la fatídica noche del miércoles predominaba la sensación de que UP estaba ganando la batalla del relato (esa obsesión de los spin doctors) y que el PSOE era el ‘malo’. Pero todo en política cambia: y la reconversión de sus propuestas en exigencias y la filtración del documento hizo que el PSOE retomara la iniciativa y dejara a UP fuera de juego, en el ámbito teórico de la irrealidad.

Unidas Podemos jugó en la negociación casi de tú a tú, pidiendo una presencia proporcional. Para el PSOE era contrario, no les aseguraban los votos para la mayoría absoluta y no iba a dar ninguno de los ministerios de Estado (Interior, Defensa, Exteriores). Para los morados lo otro era simple “decorado”: algo que ahora utiliza el PSOE diciendo que rechazaron materias sociales, el verdadero corazón de la izquierda.

Y en estos calurosos días UP se encuentra en una encrucijada, en una situación dificilísima. Ya se evidenció poco antes de la votación, cuando se reunió la dirección confederal. Hubo de todo. Aunque al final salió abstención, según fuentes conocedoras, había miembros que incluso apoyaban darle un sí al PSOE sin entrar y, en cambio, un sector más duro quería votar ‘no’.

Hasta el último minuto lo intentó Alberto Gazón (IU). Incluso pensó en pedir que se retrasara la votación para buscar el último acuerdo. Iglesias se sacó de la chistera a última hora una propuesta que no gustó al PSOE: cambiar el Ministerio de Trabajo por competencias en política activas de empleo. Los socialistas ridiculizaron esa medida diciendo que eran competencias de las CCAA, dando a entender que no conocían la arquitectura institucional. Su compañero Garzón no le aplaudió durante la intervención, y al final un poco con desgana.

De cara a los próximos meses, Garzón ha movido ficha rápidamente. Este viernes por la tarde IU publicaba un comunicado: pedía a Podemos apoyar a un Gobierno del PSOE en solitario en base a los programas si no había acuerdo de coalición. Las fricciones internas están aseguradas, incluso se puede llegar a un momento como el del PSOE del Comité Federal.