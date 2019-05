Morante de la Puebla, escandalizado con una propuesta de Podemos: "Es una barbaridad"

El torero Morante de la Puebla, simpatizante de Vox, ha asegurado en una entrevista en El Mundo que “como Franco respetaba los toros, la Iglesia, la unión de la nación y la familia, ahora hay partidos que defienden totalmente lo contrario”.

“Es como la inercia del péndulo. Los que no respetan la tauromaquia y el folclore español es porque no se sienten identificados con España. Ésa ha sido siempre España y si ahora se quieren inventar otra, yo no estoy de acuerdo”, ha afirmado.

El torero afirma que el único partido que defiende eso claramente “y sin complejos” es Vox y que se decidió a apoyar al partido porque “el clima es insostenible”.

“Y yo he sentido en Vox un partido que me ha representado y dice lo que yo pienso y siento. Entre lo negativo y lo positivo, me quedo con lo positivo”, afirma mientras asegura que antes se sentía solo cuando “recibía ataques antitaurinos”.

En cuanto a España, Morante se pregunta: ”¿Queremos que España siga siendo España o que sea Mongolia?” “La identidad de un país no se puede prohibir. No nos podemos sentir avergonzados de nuestros antepasados. Nuestros ancestros son los que crearon la civilización que tenemos. ¿Ahora queremos hacer otra? Yo no estoy a favor”, afirma.

En este sentido, asegura que la propuesta de Podemos de someter a referéndum la prohibición de la tauromaquia es “una barbaridad” y que, por eso, la fiesta nacional y la nación “corren peligro”.

“La socialdemocracia es una negación total del individuo. Es el todo el mundo es bueno. El torero está más en la filosofía de Nietzsche, en el individuo, en lo humano, en la persona”, reflexiona.