Muchos se indignan en Twitter con Mariló Montero por cómo ha tratado a esta sanitaria

Mariló Montero y Ángela Hernández. CUATRO

La presentadora Mariló Montero se ha convertido en objetivo de duras críticas en las redes sociales por cómo ha entrevistado a la cirujana Ángela Hernández, una de las la caras visibles del sindicato médico Amyts.

Hernández estaba manteniendo una discusión con Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, cuando Montero ha decidido intervenir en el asunto.

“Entiendo que todo el mundo queremos que la sanidad funcione perfectamente. Basándonos en eso, cuando dicen que las facultades tienen que ser reforzadas... Me dices que no y todavía no te lo he planteado”, ha empezando diciendo Montero.

“Hay médicos que no quieren ir a la atención primaria. Me han dicho: ’Los médicos no quieren ir a la zona rural, no quieren atención primaria, quieren una especialidad en el hospital y trabajar en el hospital”, ha continuado la presentadora, que ha provocado la negativa de Hernández.

″¿Te puedo responder o no?”, ha preguntado la médica. Y Montero se ha defendido: “Sí, pero yo también tenía que plantear”. Hernández ha explicado que los centros rurales daban cobertura a los propios pueblos y también a los de alrededor y que los profesionales estaban contentos.

“Alguien en la Comunidad ha pensado que, como eran muy pocos, se les podía pasar por encima, reducirlos a la mitad, reducir la calidad asistencial y abrir con ellos 78 centros junto con algunos que venían del Zendal”, ha subrayado. Montero ha asegurado en ese punto que lo repitiese, porque no se había enterado, y Hernández ha dicho basta: “Perdona, yo no te he cortado”.

“Te lo digo sinceramente, y esto es una conversación, que nos podemos respetar las escuchas, pero también, para que no se vayan perdiendo detalles, me gustaría poder participar en tu conversación. Porque cuando nos ponemos en debates incómodos y nos ponemos antipáticos, empezamos a llamarnos de Doña y luego no me interrumpas que yo te he dejado hablar. Vamos a pasar de eso, que es muy antiguo”, ha dicho Montero.

Y dicho eso, ha añadido: “Que los sindicatos generáis también muchas dudas. Porque hacéis un discurso muy agresivo y unidireccional y queremos datos”. “Dime hechos. ¿Qué ha pasado con esos médicos que ahora no están en los centros rurales? ¿Dónde están?”, ha preguntado la presentadora.

“Te lo acabo de contar”, ha dicho Hernández, que ha repetido que había 41 centros que funcionaban bien pero que en la consejería “se les ha ocurrido que querían vender que había 78 pero en vez de coger personal han dividido a la mitad el personal”. “Es como si tuvieras que presentar dos programas a la vez, Mariló. Es imposible”, ha señalado.

Y la presentadora ha reaccionado: “Los demás también hemos tenido tensiones laborales. El personal sanitario es sagrado en España y creo que se siente bastante querido”.

Y luego ha señalado: “Entonces ¿cuál es la solución? Dice: ‘No me gusta ni el modelo’. ¿Cuál es el modelo que os gustaría a vosotros?”. Y Hernández ha señalado entonces que habría que volver al modelo anterior y negociar el plan de urgencias y emergencias.

Y, al final, la presentadora ha hecho una petición a la sanitaria: “Bajad el tono todos. Porque esta crispación agota. Os lo rogamos. Sentaos, te lo ruego”.

Es un insulto que una presentadora sea tan poco objetiva y haga así una entrevista. — malTvista (@Maytemate) November 14, 2022

Vergonzosa la entrevista de Mariló Montero a Ángela Hernández, falta de conocimiento en la materia, pedante e irrespetuosa, además de que le ha visto mucho y su clara tendencia politica. Ha sonado muy rancia.

Ángela Hernández, lo has dicho muy claro, todo mi apoyo. — María (@aldebaran115) November 14, 2022

Menuda jeta responsabilizar a los sanitarios de la catastrófica gestión de la Sanidad Pública madrileña.

Solamente le ha faltado decir que traguen y que no molesten. — Ladymandona (@Francis12698274) November 14, 2022

La capacidad de escucha de esta señora (Mariló Montero) está un poco mermada por sus prejuicios y por su ideología. — Maite Benedi (@MaiteBenedi) November 14, 2022

Mariló fuera no sabía que fueses la portavoz de Ayuso — Cruzada (@Cruzada1963) November 14, 2022

Por más que Mariló Montero se empeñara en culpar al Gobierno Central del ptoblema sanitario en Madrid, le desmontaron todas sus insinuaciones. Imresentable como persona y como periodista — Juan reboso (@juan_reboso) November 14, 2022