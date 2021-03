Muere el actor Quique San Francisco a los 65 años

Los problemas de salud habían sido una constante en la vida del actor, que admitió abiertamente su adicción a la heroína y la cocaína en los años 80. “Porros fumé toda la vida, pero lo malo fue el caballo y la coca. Por el caballo hice una pasada y me fui; si no, no estaba aquí. Esto duró unos cuatro años durante los que trabajé muchísimo menos. Todo me tocaba los cojones”, dijo en una entrevista a Interviú.

De ahí que todo el mundo supiera que su vida ha sido de todo menos sosegada y discreta; exprimía cada minuto al máximo y expresaba sus opiniones sin cortarse nunca y sin tener en cuenta el qué dirán, ya fuera por sus continuas idas y venidas a las drogas o por su también pertinaz ruina económica, marcada sin duda por sus excesos.

Pasó por la cárcel varias veces, fue legionario, quedó muy maltrecho por culpa de un accidente de moto y últimamente soltaba mandobles, donde quisieran escucharle, contra el Gobierno, los gestores de la pandemia y los creadores de una vacuna contra la covid que él no se pondría.

Y dijo que le gustaban muchas de las cosas de Vox, provocando no solo revuelo, sino la animadversión de muchos compañeros. Aunque San Francisco nunca gustó a todos; él lo sabía, y no le importaba.

Su trayectoria artística

Nació el 10 de marzo de 1955 en Madrid hijo de padres actores, Enriqueta Cobo (Queta Ariel) y Vicente Haro, aunque su madre le tuvo de soltera y no conoció a su progenitor hasta los 17 años, los que tardó en decidir ir a Madrid a buscarle. Vivió su infancia en Barcelona con su madre y, tras haber hecho publicidad, con solo seis años debutó en el cine.

Al teatro llegó en 1963, en la obra “El sueño de una noche de verano”, y su primera intervención televisiva fue dos años después como protagonista en la serie de TVE “Santi, botones de hotel”, en los estudios Miramar de Barcelona.

A los 17 participó en “Crónicas de un pueblo” (1972) y también pasó por “Curro Jiménez” (1978), “Proceso a Mariana Pineda” (1984), “La bola de cristal”, del 85 al 88, “Los ladrones van a la oficina”, del 93 al 97, y en el 2001 se sumó al elenco de “Cuéntame cómo pasó”, para convertirse en Tinín atendiendo la barra de un bar de barrio.