Muere la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, pionera en la lucha por la igualdad de sexos

Ginsburg llevaba casi tres décadas en el Tribunal Supremo, donde llegó en 1993 como la segunda mujer de la historia que ocupaba un puesto en esta corte, después de toda una carrera dedicada a causas feministas y a los derechos civiles.

No le fue fácil llegar hasta ahí. Cuando en 1956 empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Harvard, sólo otras ocho mujeres estudiaban junto a los 500 hombres matriculados. La representación femenina en la profesión jurídica se limitaba al 3%, escribió en su biografía My Own Words (Mis propias palabras).

Al graduarse no le contrató ningún bufete de abogados por el hecho de ser mujer y decidió entonces dar clases en la Universidad de Columbia. En 1972 se convirtió en una de las fundadoras del Proyecto de Mujeres de la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU, en inglés), cuyo objetivo era cambiar las leyes para garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Su lucha por la igualdad adquirió una nueva dimensión en 1980 al dejar la abogacía para vestir la toga de jueza y pasar a la corte de apelaciones de la Washington. De ahí dio el salto al Tribunal Supremo, situándose primero en el centro-izquierda y pasando a una visión más progresista cuando la corte se volvió más conservadora. Uno de sus últimos logros se produjo en 2009 cuando se aprobó una ley para acabar con la discriminación salarial, fue dos años más tarde de mostrar su desacuerdo con una sentencia del Tribunal Supremo que permitía que las mujeres siguieran siendo víctimas de esta situación.

Enfrentada con Trump

En los últimos años, la salud de la magistrada ha mantenido en vilo al país, especialmente a las filas progresistas. Temían que si Ginsburg abandonaba el Supremo, su sustituto sería elegido por el presidente, Donald Trump, para ampliar la ya existente mayoría conservadora de la corte más importante del país.

El presidente y la magistrada mantuvieron una difícil relación después de que Ginsburg lo calificara de “farsante” antes de las elecciones de 2016, un comentario del que tuvo que retractarse y que provocó que Trump pidiera su dimisión.

El Supremo está compuesto por nueve jueces con puestos vitalicios, actualmente 5 conservadores y 4 progresistas.

Trump logró en su primer año como presidente que la mayoría republicana en el Senado diera luz verde a su primer nominado para el Supremo, el juez Neil Gorsuch, y después, el 6 de octubre de 2018, consiguió lo mismo para que Brett Kavanaugh, acusado de abusos sexuales, se pusiera la toga en el alto tribunal.