Muere el 'streamer' Gabriel Chachi a los 25 años

Internet llora la muerte del streamer Gabriel Chachi, tal y como comunicaron amigos suyos en redes sociales. Chachi saltó a la fama por colaborar en emisiones de Twitch y YouTube como Hoy no se sale, de Ibai Llanos; Yo, interneto, con Sr. Cheeto, o Qué fuerte, tía con la tiktokerLalaChus.

La primera que puso sobre alerta a los seguidores del streamer fue su novia, Hanabie que escribió en Twitter varios mensajes en los que compartía su inquietud. La noticia llegó solo un día después de que Chachi subiese su último vídeo a YouTube.

“Literalmente, estoy pasando la mayor angustia de mi vida. No entiendo nada, no me cuadra nada. No sé qué hacer, tengo miedo”, contó en uno de sus mensajes. “No quiero dormirme, porque sé que voy a soñar que aparece y al despertarme me sentiré horrible”, explicó en otro.

Tras sus mensajes, otros streamers amigos de Chachi como byCarlitos o NilOjeda confirmaron su fallecimiento y se despidieron de él en redes sociales. “Me dieron ayer la noticia y aún no me lo creo. Te vas dejando un vacío enorme”, escribió Carlitos.