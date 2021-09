Muere Willie Garson, Stanford Blatch en 'Sexo en Nueva York', a los 57 años

James DevaneyGC Images Willie Garson en el set de rodaje de "And Just Like That..." en julio

La televisión está de luto. Willie Garson, conocido por sus papeles en Sexo en Nueva York y White Collar, ha fallecido en la noche del martes a los 57 años. El actor dio vida al inolvidable Stanford Blatch, el mejor amigo de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), en las seis temporadas de la serie y rodaba junto a sus compañeras And Just Like That..., la vuelta de la exitosa comedia. “Te quiero mucho, papá. Descansa en paz y estoy tan contento de que compartieras todas tus aventuras conmigo y que pudieras lograr tantas cosas. Estoy muy orgulloso de ti. Siempre te querré”, escribió su hijo Nathen Garson en una publicación en Instagram.

Fuentes cercanas al actor han confirmado a TMZ que el actor padecía cáncer de páncreas, pero la causa de la muerte de Garson no se ha confirmado. Nada más conocerse la noticia, sus compañeras en Sexo en Nueva York le han dedicado emotivos homenajes en redes sociales. Kim Cattrall, que interpretó a Samantha Jones, escribió en Twitter “Qué noticia y qué perdida más triste”.

Such sad news and a terribly sad loss to the SATC family. Our condolences and RIP dear Willie xo pic.twitter.com/yXhPkxRTv3 — Kim Cattrall (@KimCattrall) September 22, 2021

Cynthia Nixon, que dio vida a Miranda Hobbes y con la que había estado grabando el revival de la serie este verano, también compartió publicaciones en sus redes. “Profundamente triste de que hayamos perdido a Willie Garson. Todos le queríamos y adorábamos trabajar con él. Era increíblemente divertido dentro de la pantalla y en la vida real”, escribió Nixon, que también envió sus condolencias al hijo del actor y alabó su profesionalidad.