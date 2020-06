Muere el rapero Huey durante un tiroteo en Missouri (EEUU)

El rapero Huey, conocido por liderar durante varias semanas de 2007 las listas de éxitos con el tema Pop, Lock & Drop It, murió este viernes en una casa de St. Luis (Missouri, EE.UU.) tras un tiroteo.



Según medios de comunicación locales, el cantante recibió un disparo en las inmediaciones de una casa, al tiempo que una segunda víctima también fue tiroteada en otra ubicación durante un ataque que la investigación considera que podría estar relacionado.



De acuerdo con las autoridades, antes y después del tiroteo había una decena de personas en la zona del crimen,



Huey, de 32 años y con el nombre real de Lawrence Franks Jr., cosechó éxito con el sencillo “Pop, Lock & Drop It”, que se mantuvo en el top 10 de las listas de éxitos estadounidenses durante el verano de 2007.



A pesar del buen recibimiento de su primer disco, “Notebook Paper”, no repitió el mismo éxito en posteriores trabajos, aunque llamó la atención de otros raperos populares como Nelly.



En 2009, Huey ya vivió otro intento de asesinato, informó el diario TMZ, que añadió que un promotor de conciertos le pidió que no actuara porque estaba siendo marcado como objetivo de un crimen.



Varios músicos se hicieron eco de la noticia del fallecimiento del rapero, que tenía un hijo de 14 años, y mostraron sus condolencias, como el productor Jaylien Wesley.