'Mujer', la serie extranjera con la que Antena 3 (por fin) arrebata el liderazgo a Telecinco

Si Telecinco celebró siempre el éxito de The Good Doctor por liderar con una serie de producción extranjera, esta vez Antena 3 puede hacer lo mismo. La cadena de Atresmedia se ha hecho con la audiencia del prime time de los martes con una ficción turca, Mujer , que habla de la desesperación de una madre que tiene que criar a dos hijos pequeños (de 8 y 3 años) sola, sin recursos y pluriempleada.

Los datos lo dicen: Mujer se ha comido con sus dos primeras emisiones a Got talent. El día de su estreno, la serie fue seguida por 1.366.000 espectadores (12,7% de cuota de pantalla), y su segundo capítulo marcó un 12% (1.290.000 espectadores). Antena 3 ha marcado distancia con el programa de Telecinco, que se quedó en un 10,5% (1.032.000) y un 11,5 de share (1.121.000), respectivamente. El tercer capítulo ya está disponible en AtresPlayer Premium.

La serie turca es un drama sin precedentes en el prime time español. Cadenas como Nova o Divinity saben que las telenovelas del país que más ficciones está exportando por detrás de Estados Unidos funcionan , pero esta producción no se parece a las que ellas emiten.

Esta vez, la protagonista es una mujer que puede con todo, a pesar de que la vida no deja de ponerle trabas. La historia central es la relación de la madre, Bahar (Özge Özpirinçci), con sus hijos y cómo intenta mostrarle una vida bonita sin poder darles ni un sólo capricho, únicamente a base de juegos e imaginación.

No deja de ser una telenovela, pero es una producción multipremiada. Los Tokyo Drama Awards y los Premios Altın Kelebek reconocieron la labor del reparto, y galardonaron a la protagonista como Mejor actriz y a los dos niños como Mejores actores infantiles.

La ficción turca es una adaptación de la japonesa Woman: my life for my children. Una historia de superación, de solidaridad, de sacrificio y de amistad. Eso sí, una historia para soltar unas lágrimas de vez en cuando.