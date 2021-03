Mujeres en pandemia: así ha impactado el coronavirus en sus vidas

“La carga de las tareas de cuidados de personas mayores, menores o enfermas plantea un riesgo real de volver a los estereotipos de género de los años 50”, añade Bhatia. Si antes de la pandemia se estimaba que las mujeres realizaban alrededor de tres cuartas partes de las 16.000 millones de horas de trabajo no remunerado que se llevan a cabo al día en todo el mundo -o lo que es lo mismo, tres horas de trabajo no remunerado por cada una que realiza un hombre-, en la actualidad la cifra es todavía mayor.

“La conclusión principal que sacamos es la capacidad de resiliencia, de adaptarse a las circunstancias y no dejarse imbuir por ellas”, destaca Vázquez. “Tomar acciones y medidas para no ser devoradas”.

“Obviamente son conscientes de que las perspectivas no son muy halagüeñas, pero hay datos relevantes que demuestran cómo muchas han podido sobreponerse y han conseguido crecer”, añade.

El informe subraya que la mitad de las jefas encuestadas ha tenido que diversificar o reinventar su modelo negocio para encontrar nuevas oportunidades durante la pandemia, si bien, 1 de cada 4 (26%), asegura que esta situación ha hecho crecer su empresa o compañía. Por otro lado, 6 de cada 10 (un 56%) señalan que lo más positivo de esta crisis ha sido la transformación digital de los negocios.

“En cuanto al teletrabajo, un 88% considera que ha sido positivo porque les ha permitido seguir adelante, lo que no quiere decir que no le vean desventajas”, matiza Vázquez. “Les ha proporcionado flexibilidad para trabajar en cualquier sitio y ha facilitado de algún modo la conciliación porque los niños no podían ir al colegio, pero no ha sido el modelo ideal porque ha recaído la carga de los cuidados sobre ellas”, añade. “Le otorgan ese valor positivo a lo primero y muchas destacan que gracias a él no han visto disminuido su rendimiento de trabajo en equipo”.