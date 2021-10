Ni un tercio de las artistas principales y solo un 6% de DJs: las mujeres en la industria musical

Pero no solo sobre el escenario no están representadas de forma igualitaria, tampoco en los puestos de responsabilidad de las empresas musicales. Un estudio sobre la industria musical española realizado por la asociación MiM (Mujeres en la Industria Musical) en enero de 2021 señala que solo el 37% de las empresas del sector están lideradas por mujeres y ese porcentaje se reduce al 14% en el caso de las discográficas independientes.

“La foto fija actual es desigual”

¿Techo de cristal o suelo pegajoso?

Una cultura arraigada que hay que cambiar con educación

Estos comportamientos dentro de la industria vienen de la educación, tal y como recuerda Rozalén. “Si he conseguido lo que he conseguido con trabajo y esfuerzo, cuando tengo un reconocimiento hay cuatro que dicen: ‘claro, como es mujer, se lo han dado’. Incluso compañeros que me dicen ‘a ver si mejoras esta letra de esta canción’ o ‘te he compuesto una canción’ y es como para qué, ya me las compongo yo”, explica.