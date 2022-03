Pioneras en la Guardia Civil, de llevar un "disfraz" a dirigir una comandancia

Hoy, las cosas son radicalmente diferentes, “aunque aún quedan pasos por dar”, matiza otra precursora, la teniente coronel Silvia Gil. No en vano, la actual responsable de la Guardia Civil es una mujer, María Gámez, la primera en dirigir un cuerpo armado en España. Esto ocurrió en 2020. Por entonces, Gil continuaba escribiendo su página en la historia de la igualdad. Miembro de la promoción de 1994, se convirtió en la primera al frente de una comandancia, la de Teruel, donde manda una unidad de 600 personas. Rehúye del término pionera “aunque en determinadas cosas sí me ha tocado serlo y abrir camino”.

Tirando de memoria, recuerda que “el cambio ha sido más que notable”, dentro y fuera del cuerpo. “Cuando yo entré no había ninguna oficial en la Guardia Civil. Solo con estar en la Academia era una novedad”. Por entonces comenzaba a ser relativamente habitual ver mujeres con el verde corporativo, pero no que mandasen en un mundo “tan de hombres”.

Hoy el camino se ha normalizado para las miles de aspirantes a entrar cada año en la Guardia Civil y otras instituciones como la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, pero hace no tanto, a finales de los 80, “cuando la gente me veía con el uniforme se pensaba que era un disfraz”, rememora A.O. “Cuando juramos bandera en 1989 sí recuerdo reportajes en televisión, pero por entonces la gente no tenía redes y la noticia no llegó a la mayoría, éramos una sorpresa para la sociedad”.