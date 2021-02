Nada justifica el uso de la violencia

El uso de la fuerza y la quiebra de la convivencia no caben en un estado de Derecho como el nuestro. Por ese motivo, los que jalean la algarada o no censuran estos disturbios hacen un flaco favor a la necesaria concordia y al respeto del marco legislativo del que nos hemos dotado, equiparable al de los países más avanzados del mundo.

La ejecución de la condena de Hasél ha coincidido con unas desafortunadas declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, cuestionando la calidad de nuestra democracia y con el debate sobre la mejora de la libertad de expresión planteado desde el Gobierno y que, en próximas fechas, se sustanciará en las Cortes Generales.

La necesidad de mejora de unos de los derechos básicos y consustanciales para el buen funcionamiento democrático no puede justificar el uso de la violencia. Dicho esto, no comparto que un artista no pueda expresarse libremente en sus creaciones. Los que quieren limitar este derecho no están muy lejanos intelectualmente de los fundamentalistas islámicos que aplauden atentados como el del Charlie Hebdo.