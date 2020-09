Nagore Suárez abre hilo en su carrera literaria

A sus 26 años, a Nagore Suárez le basta con “abrir hilo” en Twitter para mantener en vilo a miles de usuarios con sus relatos de misterio. Pero no sólo eso. Esta joven madrileña que se ha convertido ya en todo un fenómeno en redes sociales -cuenta con más de 68.5K seguidores- ha conseguido en su debut literario situar su primera novela negra, La música de los huesos (Edciones B), como uno de los grandes éxitos en este género de la temporada.

“Siempre me ha gustado escribir, desde pequeña”, cuenta a El HuffPost. “Hace unos años conocí la feria del hilo y me llamó mucho la atención, así que decidí participar y fue muy bien”, reconoce. Y tanto: ganó dos premios que le han catapultado al mundo editorial.

Ganadora del premio al mejor hilo de Thriller y Misterio

“A raíz de los galardones me contactaron y me preguntaron si no me había planteado escribir un libro”, y lo cierto es que sí. En apenas siete meses Nagore ha dado forma a una historia ágil, juvenil e intrigante que llevaba rondándole en la cabeza cinco años.

La música de los huesos es un thriller ambientado en la Ribera Navarra, donde esta escritora ha pasado desde pequeña sus veranos, que entrelaza dos tramas en el tiempo (año 1978 y presente) a través de un festival musical. “En el libro todos los títulos de los capítulos son canciones. Le he dado mucha importancia a la música, es el hilo que conecta las dos líneas temporales”, explica.