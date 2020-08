Natalia Rodríguez, de 'OT', cuenta que ha tenido coronavirus y manda un importante mensaje

A post shared by Natalia Rodriguez. (@nataliaoficial) on Aug 24, 2020 at 12:53pm PDT

“Yo me asusté muchísimo porque estaba con mis padres y me daba miedo que lo tuvieran por mi culpa”, ha añadido la cantante. Según ha ido detallando, se hizo un rastreo de todos sus contactos cercanos y se les hizo PCR, pero afortunadamente dieron todos negativo.

“Afortunadamente yo he sido totalmente asintomática solo perdí el gusto y el olfato, que aún no he recuperado, pero no pasa nada. Me he sentido bien, he hecho deporte... Eso sí, me he aislado unos 20 días sin contacto con nadie”, ha enfatizado. “Mi propio baño, una bolsa para meter la ropa para que no se mezclara con la de mi familia...”, ha detallado.

La cantante de éxitos como Besa mi piel ha contado que se ha realizado todas las analíticas correspondientes y que tiene anticuerpos y ya no contagia. Sin embargo, ha querido mandar una advertencia a todos sus seguidores. “Como todo esto es tan nuevo, no me pienso relajar porque viendo la televisión da miedo. Viendo tantos rebrotes parece que la gente se está relajando y no puede ser. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir usando mascarillas, lavándonos las manos, manteniendo la distancia social... Parece que nos hemos olvidado de todo lo que hemos pasado, de esos meses de confinamiento encerrados”, ha reivindicado.

La artista ha concluido su mensaje esperando que su testimonio sirva para algo y que se cumplan las normas. “Mascarilla, distancia social y lavarse las manos. Un beso y esperemos que esto no vaya a más”, ha señalado.