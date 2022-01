Nerea Garmendia desvela la enfermedad que sufre

View this post on Instagram

Tal y como señalan en GAES, la principal causa de pérdida de audición de esta enfermedad es “el daño que sufren las células ciliadas o las terminaciones nerviosas de la cóclea”. “El resultado es una reducción en la percepción de la intensidad y calidad de sonido”, añaden.

Generalmente este problema está provocado por el envejecimiento, pero como recuerdan en la empresa de audición, puede deberse a otros como un problema congénito, hereditario, un traumatismo, el síndrome de Ménière o la meningitis.

“Cuando alguien me hablaba hacía así [acercándose al interlocutor quitándose el pelo de la oreja] me acercaba porque no oía bien, pero también me quitaba el pelo por si así podía escuchar mejor”, ha explicado en el vídeo en el que muestra los discretos audífonos que ha adquirido.

La actriz también ha recomendado a sus seguidores que visiten al especialista en cuanto sientan que no escuchan bien. “Si sentís que no entendéis bien las conversaciones, que no oís bien, acudid al especialista. No sólo para mejorar vuestra calidad auditiva (y de vida) sino para controlarlo y que no vaya a más”, ha concluido.