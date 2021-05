Nike rompió con Neymar por una denuncia de agresión sexual

El pasado mes de agosto, Nike anunció que rompía el contrato de patrocinio con Neymar. No obstante, no había comunicado los motivos que le llevaron a tomar esta decisión. Hasta ahora. El periódico estadounidense The Wall Street Journal ha desvelado que el motivo que llevó a la multinacional a romper con el futbolista brasileño fue la denuncia de una supuesta agresión sexual. La estrella se habría negado a cooperar en la investigación.

Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido en 2016, cuando el futbolista estaba en Nueva York y la empleada acudió a su habitación de hotel para coordinar eventos y logística. Neymar habría intentado obligarla a practicarle sexo oral. La empleada presentó una queja en 2018, y explicó el supuesto incidente a los responsables de personal y de asuntos legales de Nike.