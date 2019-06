Nintendo presenta la secuela de 'Zelda: Breath of the Wild' en el E3

Nintendo ha presentado las novedades en las que está trabajando en la feria E3 que se celebra cada año en Los Ángeles. Zelda ha cerrado la conferencia, con el anuncio de una secuela del exitoso ‘Breath of the Wild’, que llegó a Switch en 2017.

Del nuevo Zelda no han trascendido muchos detalles, ya que solo se ha mostrado un vídeo de menos de un minuto y medio de duración. Con un entorno más oscuro, en el que Link y Zelda exploran lo que parece ser una antigua mazmorra. Al final, el castillo de Hyrule parece elevarse en la lejanía.

Además de la secuela de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’, Nintendo ha presentado otro título basado en la franquicia: ‘Link’s Awakening’, una versión remasterizada del clásico de Game Boy para Nintendo Switch, 26 años después del lanzamiento del original.