"No le he tratado de menos porque no tenga estudios": la pulla a Rafa Mora tras su estreno como presentador

Después de las declaraciones de la pareja del extronista, Escribano dio este martes su versión de los hechos en el programa de Divinity. “Ni ninguneo ni le como el culo a nadie. Es decir, ni he tratado de menos a Rafa porque no tenga estudios, pero tampoco le voy a hacer la pelota ni porque venga de otro programa [de Sálvame] ni porque tenga más followers ni más dinero. Todo ese tipo de cosas me dan exactamente igual”, señaló.

Con respecto a las declaraciones de Macarena en las que decía que quizás los compañeros le criticaban porque no tenía la formación adecuada, Escribano detalló que precisamente por ello tratan de ayudarle: “Igual otros presentadores hasta se hubieran negado a compartir plató con él. Nosotros no, nosotros le estamos ayudando. A Rafa le traté como a un igual porque es lo que me han pedido y porque considero que es lo que se merece, porque quiere aprender. Y por eso soy un buen profesional, no somos malos compañeros”.

El exviceverso le cortó y le contestó justificando a su pareja. “Macarena no trabaja en la tele, la llamaron, estuvieron media hora hablando con ella y opinó desde fuera, desde la inexperiencia”, indicó.