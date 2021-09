La frase de Macarena Olona por la que se ha revuelto Susana Díaz: "Me lo dices sin insultar"

Ana Rosa Quintana ha recuperado este viernes su mesa política. Un debate que ha sido monopolizado por Macarena Olona (Vox) y por Susana Díaz (PSOE) y en el que ha habido momentos de tensión.

La presentadora ha puesto sobre la mesa el tema de la subida del Salario Mínimo, un acuerdo al que se ha llegado sin el apoyo de la patronal. Para la expresidenta de Andalucía, este aumento de 15 euros es necesario y un alivio para los ciudadanos que más lo necesitan.

“La subida del salario es justa. Hemos superado todos que competir con salarios bajos no es el camino. Yo creo que a 15 euros nadie se va a plantear no contratar a otra persona”, ha comentado Díaz.

“Es el discurso propio de un político irresponsable. Es el discurso propio de quien no ha pagado una nómina en su vida”, ha señalado de forma abrupta Macarena Olona.

″¿Estamos de acuerdo o no en la subida de los 15 euros? Es que no me queda claro”, ha querido saber de forma clara Susana Díaz. ”¿Por tercera vez te lo tengo que repetir?”, ha preguntado Olona. “Sí, sí, y si esta vez me lo dices sin insultar, te lo agradezco”, ha sentenciado seria la senadora del PSOE.

Y la diputada de Vox ha pasado al ataque: “No te he insultado, te aseguro que no te he insultado. Y de insultos tú tienes mucho que enseñar al resto, y los que practicas con la ciudadanía cuando se ampara en 40 años de corrupción socialista en Andalucía, así que tú de insultos estás para darnos muchas lecciones”.

“Macarena, me resulta lamentable...”, ha comentado Díaz, que ha proseguido: “He estado como presidenta seis años y no tengo una mancha dentro de mi gobierno, ni ninguna de las personas que me han acompañado, ni una causa judicial ni una imputación en seis años del gobierno de Andalucía”.