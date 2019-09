'No te puedes esconder', la serie mexicana y española que traspasará el mundo latino

América también se ha sumado al FesTVal de Vitoria de la mano de Telemundo . La cadena ha presentado este martes la serie No te puedes esconder , su nueva apuesta coproducida con Netflix y con un elenco encabezado por Blanca Soto, pero plagado de actores españoles como Iván Sánchez , Eduardo Noriega, Maribel Verdú o Barbara Goenaga.

No tenemos palabras para describir lo AFORTUNADOS que somos de tener a #MaribelVerdú en el #FesTVal 🤩 ¡Estamos FELICES y EMOCIONADOS! Y cómo podéis ver ella luce RADIANTE 🤤📺🧡 pic.twitter.com/hFVlnauEFW

No te puedes esconder es la serie de las grandes reapariciones: con ella la actriz latina Blanca Soto (El talismán) vuelve a la televisión después de unos años alejada del medio; Iván Sánchez vuelve al medio en España tras ocho años sin hacer una serie en nuestro país, el mismo tiempo que llevaba sin trabajar con Telemundo. La reina del sur fue el proyecto que le hizo marcharse. Y también esta ficción supone el regreso de Maribel Verdú a la televisión tras muchos fuera de la pequeña pantalla. “Leí los guiones y me gustó mucho, es como si te lees un libro de John Grisham, que no puedes parar”, ha explicado en Vitoria.

El Hollywood hispano

“Se está armando un pequeño Hollywood hispano en Estados Unidos”, ha apuntado Marcos Santana, presidente de Telemundo International Studios. La serie llegará primero al país norteamericano en abierto de lunes a viernes, pero se podrá ver en la plataforma de streaming a nivel mundial: “Creo que no solo nos vamos a quedar en el público hispano, sino que conseguiremos llegar a un público más global”. La intención está clara: traspasar el mundo latino.

La producción de Telemundo y Netflix —que arranca y termina en México— es un thriller de diez capítulos en el que el motor principal es un personaje femenino que viaja del país americano a España y tiene que reconstruir su vida al otro lado del charco. No le falta de nada: un fotógrafo obsesionado con la muerte, un político con un perfil actual, un policía que se cambia de bando... La protagonista los va descubriendo a todos, unidos por lo que ocultan.

Este proyecto, posiblemente el más ambicioso de Telemundo y que se podrá ver en inglés o en español (y será doblada en 14 idiomas), ha costado 18 semanas de rodaje, tres de ellas en el país hispano. Tiene una pinta increíble.

Eso sí, el acuerdo con Netflix tiene fecha de caducidad: después de ello, posiblemente No te puedes esconder llegue a emitirse en abierto en una cadena española. De hecho, Telemundo ya lo está negociando, aunque no ha desvelado de cuál se trata.