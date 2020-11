Noelia Vera: "La ley trans no pretende borrar a las mujeres, sino dibujar más derechos"

Luego nos planteamos otro eje fundamental, porque consideramos que en este país no habrá igualdad hasta que no exista igualdad retributiva, igualdad en los repartos del tiempo, en los usos del tiempo y en esa justicia social que ha mirado siempre de espaldas a las mujeres. Y aquí hay también varios focos de trabajo como la ley de tiempo corresponsable o los reglamentos que ya se han aprobado sobre los planes de igualdad o la igualdad retributiva en el ámbito privado de las empresas. Un logro que además ha sido para nosotras fundamentalmente importante ha sido el de introducir en los presupuestos un plan para fomentar la corresponsabilidad del Estado y las familias en el ámbito de los cuidados y de la infancia. Eso para nosotras ha sido fundamental y parece que saldrá adelante.

Aquí convergen varios focos de trabajo. En primer lugar lo que tiene que ver con las multas. No se han descartado porque ya están contempladas. La Ley de Seguridad Ciudadana contempla que haya sanciones a los consumidores. Pero lo que decimos es que no está funcionando para contribuir a erradicar una violencia machista como es la explotación sexual. Lo que decimos entonces es ‘bueno, vamos a plantear qué medidas tenemos’. Es verdad que hay una visión punitivista de la derecha y, sobre todo, de la extrema derecha que te dice que las multas ayudan a disuadir cualquier tipo de explotación sexual en todos sus términos. Incluso que los castigos mayores a los violadores y los agresores sexuales siempre van a solucionar el problema y eso es estar en el mundo del feminismo más que nadie.

Lo que señalan es un error administrativo que por supuesto se va a atender, pero hay una cuestión de fondo. Yo creo que además es un tema con el que a través de la empatía social podemos entendernos. Creo que, evidentemente, cuando una mujer está siendo víctima de una violencia machista, en ese momento de especial dolor, que hace que tengas que pedir ayuda a escondidas cuando tu agresor no está… Cuando eso se produce, la empatía que siente una mujer frente a otra puede ser mayor. Y no es casual que todas las personas que se dedican a lo que tiene que ver con atención directa a las víctimas de violencia machista sean mujeres. Esto indica que tenemos que hacer una reflexión sobre esto y que cuando hablamos de la necesidad de que exista perspectiva de género en todas las puertas por las que una víctima pueda acceder a pedir ayuda es, entre otras cosas, por estas.

Lo que me planteas es otro debate que hemos tenido en el Ministerio relacionado con la prostitución y con el proxenetismo, etcétera. Hemos decidido integrar este tema en la ley del ‘solo sí es sí’. Esto ha sido fruto de un trabajo muy participativo del Ministerio con la sociedad civil y con organismos muy importantes como el Observatorio Contra la Trata que nos indicaban que efectivamente esto son violencias sexuales y que deben ser consideradas como tal. Esto es lo que hacemos: integrarlas dentro de la ley como un tipo de violencia machista y a partir de ahí unificar el criterio de todas las políticas y la acción política que une al Ministerio, que es la persecución a la impunidad de la industria proxeneta. Eso es una cuestión fundamental y lo queremos hacer a través de la recuperación de la tercería locativa, es decir, que no haya hombres lucrándose y beneficiándose económicamente de la explotación sexual de las mujeres. Esas son las medidas que adoptamos dentro de la ley del ‘solo sí es sí’ y a partir de ahí tenemos que hacer más trabajos relacionados con la trata. Ya hemos empezado a hacerlos. El plan de contingencia contra la violencia de género que aprobamos durante el estado de alarma incluía que las víctimas de trata pudieran, independientemente de su situación regular o las denuncias, acceder a los mismos servicios que les prestábamos al resto de víctimas. Y a partir de ahí y en general ante toda esta situación, una ley específica de las víctimas de trata pero también un macroestudio que nos dé datos muchísimo más específicos y rigurosos de los que tenemos y que además nos permita conocer cuáles son las formas de operar de las redes criminales que existen en España.

Nosotros pensamos que son problemas estructurales y que no se solucionan de esa forma, que tienen que tener una raíz y un trabajo más profundo. Desde la atención, la sensibilización y la prevención. Que eso es evidentemente fundamental. Hablamos de problemas estructurales que necesitan una erradicación mucho más profunda que hablar de multas. Pero existen ya y en ese sentido no avanzamos en diferentes sentidos.

Segundo, hay que tomar medidas. Aquí hay que hacer un ejercicio de reflexión en torno al uso de las redes sociales relacionado con esta temática. Lo hemos empezado a abordar en la ley del ‘solo sí es sí’. Hay algunas medidas especialmente novedosas como considerar la extorsión sexual como una violencia machista más o la difusión de actos violentos, o la pornografía no consentida. Ese tipo de violencias las incluimos en la ley porque creemos que hay que hacer un trabajo importante ahí y que se haga un uso responsable de las redes sociales y no siempre relacionado con esa estereotipación de las mujeres como objetos de consumo.

Hay un sector del feminismo que teme el borrado de las mujeres por primar el concepto de identidad de género. ¿Sigue pensando que este debate no es real? Ustedes han afirmado reunirse con colectivos trans, pero ¿se han sentado a hablar con estos colectivos de mujeres?

Para empezar, lo que creo es que tenemos que centrar el debate. Porque quizá el debate no es uno específicamente sino que hay un debate más profundo que no se está dando. Nosotras, como sociedad, tenemos una deuda histórica no, lo siguiente, con las personas trans. La Agencia de de Derechos Fundamentales de la UE señala que el 77% de las personas trans en España no consiguen acceder a un trabajo o han sufrido discriminación a la hora de buscar un trabajo. Y no solamente eso: muchos de los que ya trabajan no quieren hablar de sí mismas porque no quieren que se las discrimine por ello.

Pero no solo eso. Sufren discriminación también en las etapas educativas. Esto es especialmente grave cuando hablamos de menores, que sufren niveles de acoso muy alto. O cuando hablamos del acceso a la Sanidad. Es absolutamente humillante para las personas trans que se les llame por un nombre que no es el suyo. Tenemos una deuda histórica y lo primero que tenemos que hacer es reconocerla. Y un gobierno que se hace llamar a sí mismo progresista y que quiere llevar a cabo políticas de respeto a los derechos humanos, eso es lo primero que tiene que hacer: garantizar los derechos fundamentales de todos los colectivos. También de los minoritarios como el trans. A partir de ahí: creo que tenemos que dar respuesta a lo que ya nos dicen los organismos internacionales, que nos hablan de la autodeterminación del género, nos hablan de que es una condición directa para que se den las condiciones de igualdad por las que pelea el colectivo trans. Y eso se ha debatido en España y se ha aprobado en diversas comunidades autónomas en España. Incluso en el 2017 hubo una ley en el Congreso que iba a salir adelante si la legislatura no hubiese acabado de forma prematura. Con lo cual creo que hay mucho trabajo avanzado y que es el trabajo que tenemos que hacer.

Otro planteamiento y otro debate puede ser cómo se hace esa transición. Para eso estamos elaborando una ley precisamente con los colectivos que sufren en primera persona todo esto. Está en fase de borrador y queremos hacerlo con la discusión pertinente que corresponda. Pero tenemos que cumplir y velar por los derechos humanos del colectivo trans y creo que eso no debería generar debate.

Entonces ¿confirma que tienen pensado hablar con la Alianza contra el Borrado de Mujeres o algunos de estos colectivos que critican la ley?

Bueno, nosotras hemos pasado por una fase de consulta pública previa y ahí hemos recibido todo tipo de correos con todo tipo de observaciones que por supuesto leeremos y trabajaremos y no descartaremos absolutamente ninguna. La ley pasa por los trámites que tiene que pasar y uno de ellos es ese: que se genere participación con la sociedad civil y por supuesto que leeremos todos los correos que nos hayan llegado con todas las sugerencias.

¿Esta cuestión ha provocado algún roce dentro del Gobierno?

En el Gobierno hay debates pero este no se ha dado. Se han planteado debates sobre algo que no existe. Hay una cosa fundamental en nuestra acción política como gobierno de coalición y es el acuerdo de gobierno, que firman Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y que guía toda nuestra tarea legislativa y toda la acción de política pública que podamos hacer mientras esta legislatura dure que espero que sea mucho tiempo. A partir de ahí creo que hay un acuerdo claro: hay que hacer una ley para el colectivo trans y en eso estamos trabajando. Hemos pasado por la fase de consulta pública previa y a partir de ahí hay que trabajarlo pero este debate no se ha dado entre otras cosas porque todavía no hay un borrador.